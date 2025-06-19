綠籲藍白勿擋國土安全預算 蘇紫雲：強化韌性是必要

民進黨發言人吳崢今天表示，面對中國侵擾，必須強化國土安全韌性，充實海巡、國防，藍白主張普發現金無法守護民眾安全，呼籲藍白勿再阻擋1500億預算。學者蘇紫雲強調，強化投資防衛韌性「是必要，不是想要」；不是要軍備競賽，而是要滿足基本防衛需求。

民進黨發言人吳崢上午與淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授蘇紫雲召開「藍白別再擋，1500億要通過，國安海巡更有力！」記者會。吳崢表示，下週立法院將審議行政院所提強化國土安全韌性特別條例草案，其中包含國土韌性1500億預算，但很遺憾，至今藍白立委對此皆表達反對，還企圖改成普發現金。

他說，普發現金與強化國土韌性預算性質截然不同，即使採取普發現金至每位國民手中，也無法立即轉化為保護台灣周邊海域安全的工具，一旦國家遭遇戰時或緊急狀態，更無法守護國家及人民的財產安全。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲表示，台灣位於地緣戰略關鍵位置，是蛋黃區中的蛋黃區，世界各國除了關心台灣民主自由也關心共同安全。依照聯合國貿易發展署統計，台海周邊海運占全世界51%，航空上，台灣周邊1年有140萬架各國民航機通行，是世界重要的海空交通線；海底電纜更是重要的數位生命線。

他表示，強化防衛韌性「是必要，不是想要」，強化海防不是兵力競賽，是滿足基本防衛需求，讓海巡人員有足夠裝備應對，保護海上運輸線、海上能源供應、水下設施、漁業資源乃至於主權。

他說，海巡需要增加裝備，水面艦是第一步，除了海巡岸巡兵力外，包括引進熱影像系統等，讓海巡、岸巡偵測上降低被小型船艦穿透的機會，提供更好的識別依據，讓海巡更容易採取相關因應反制行動。

此外，他表示，中日韓菲皆有海警航空隊，只有台灣尚無，未來可考慮讓海巡擁有海洋巡邏機，看到更廣泛的水面，避免死角使海防更堅韌。

蘇紫雲強調，日本90%原油、76%天然氣經過台海周邊，韓國也有60%能源經過台海，因此提升海防，提高台灣防衛韌性，也是對民主友盟國家提供共同安全，讓台灣成為更可靠的盟友。