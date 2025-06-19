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25共機、7共艦出海！擾台頻次再增加 軍方戒備監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機25架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有19架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機25架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有19架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機25架次、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍機艦沉寂多日後，這兩天又出現出海頻次增加的趨勢，國防部統計，從昨（18）日清晨到今（19）日清晨6時為止，共計偵獲共機25架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有19架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時20分到晚間9時為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計19架次在台海中線沿線活動，其中13架次曾逾越中線進入我北部及西南空域。

同時，昨日中午11時30分到下午2時30分，發現共軍戰鬥機2架次在我北方防空識別區邊緣活動。另外，昨日上午10時到晚間8時40分為止，也發現戰鬥機及疑似艦載直升機計4架次在我西南空域內徘徊活動。

國防部 台海 共軍

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