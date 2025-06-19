艦指部士官長擅離職守、出營飲酒 海軍：移送法辦

海軍艦隊指揮部傳出勤務中隊主官在應該駐隊值勤的期間擅離職守、不假外出，到營外飲酒作樂。海軍司令部表示經調查屬實，已將這名士官長依據「刑懲併行」原則，移送法辦並檢討懲罰。

菱傳媒報導，擔任海軍艦隊指揮部勤務中隊副中隊長的蘇姓士官長，在在5月30日至6月1日的端午連假期間擔任駐隊官，本應負責指揮艦指部的勤務工作，但卻在這段期間「開小差」外出餐敘飲酒作樂。

據爆料者指出，蘇姓士官長身為駐隊官應肩負艦指部所有的安全事務，並隨時掌握單位經常與突發事務，但卻棄單位安全於不顧，擅離單位所在地；尤其蘇姓士官長經常不假離營，單位幹部卻沒人處理。

海軍司令部證實，艦指部蘇姓士官長未依規定留職，經調查屬實，依「刑懲併行」原則檢討懲罰。