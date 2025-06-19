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艦指部士官長擅離職守、出營飲酒 海軍：移送法辦

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海軍艦隊指揮部勤務中隊傳出副中隊長在應該駐隊值勤的期間擅離職守、不假外出，到營外飲酒作樂，海軍司令部表示經調查屬實，已將這名士官長依據「刑懲併行」原則，檢討懲罰。圖／本報資料照片
海軍艦隊指揮部勤務中隊傳出副中隊長在應該駐隊值勤的期間擅離職守、不假外出，到營外飲酒作樂，海軍司令部表示經調查屬實，已將這名士官長依據「刑懲併行」原則，檢討懲罰。圖／本報資料照片

軍艦隊指揮部傳出勤務中隊主官在應該駐隊值勤的期間擅離職守、不假外出，到營外飲酒作樂。海軍司令部表示經調查屬實，已將這名士官長依據「刑懲併行」原則，移送法辦並檢討懲罰。

菱傳媒報導，擔任海軍艦隊指揮部勤務中隊副中隊長的蘇姓士官長，在在5月30日至6月1日的端午連假期間擔任駐隊官，本應負責指揮艦指部的勤務工作，但卻在這段期間「開小差」外出餐敘飲酒作樂。

據爆料者指出，蘇姓士官長身為駐隊官應肩負艦指部所有的安全事務，並隨時掌握單位經常與突發事務，但卻棄單位安全於不顧，擅離單位所在地；尤其蘇姓士官長經常不假離營，單位幹部卻沒人處理。

海軍司令部證實，艦指部蘇姓士官長未依規定留職，經調查屬實，依「刑懲併行」原則檢討懲罰。

軍艦 海軍司令部 士官長

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