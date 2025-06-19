1500億強化國土預算 綠盼藍白別阻擋

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「海巡需要更大的船艦、更先進的雷達，盼藍白不要在立法院擋1500億特別預算！」民進黨發言人吳崢19日表示，藍白過去希望海巡精進裝備、增加密錄器，現在卻要擋強化國土防衛任性的特別預算，相當矛盾；學者蘇紫雲強調，中國對台灰色侵擾增加，鄰國海巡多設有空防隊，台灣強化海巡刻不容緩。

強化海防刻不容緩

吳崢強調，近來中國航母蹤跡已經到關島附近海域，不斷展現出兵力遠洋投射、成為區域霸權的趨勢，且中國對台從海底電纜、半官方漁船與海警隊侵擾，海警船還刻意關閉定位系統，海巡面對中國施壓增加下，行政院以《特別條例》編列1500億，藍白卻都要普發現金，但普發現金無法轉化為保衛國土力量。

淡江戰略所助理教授蘇紫雲強調，中國對台若採取第一擊，恐會攻擊重要基礎設施，包括海底電纜、水下重要設施，且台海佔全球航運量51%，遠比蘇伊士運河12%與巴拿馬5%還要高，且台海周圍1年提供我國74萬噸漁業資源，加上歐盟與北約近年來愈來愈擔心中國與俄羅斯攻擊海底電纜，強化海巡刻不容緩。

海巡要更精密雷達

「海巡若要強化走私攔截，就要更新更好的雷達！」蘇紫雲強調，包括無人載具、紅外線影像儀、大型船艦等，對於強化海巡非常重要。他也指出，日本、中國與菲律賓的海巡或海警隊都設有空巡隊，但台灣相對缺乏相關部隊的設置，若能強化海防，面對中國灰色與法律侵擾，更能加乘與國際海防合作的成果。

吳崢強調，年初時藍白還希望政府加強海巡裝備，例如增加密錄器設置，但如今卻又不要強化海巡與國防能量，完全是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，因此呼籲藍白在下周特別預算進行表決時，支持行政院的方案。

對此，國民黨立院黨團曾回應說，國防應該另編追加預算，而不是跟著因應關稅的特別預算一起編列。

發現金與關稅戰無關

但吳崢受訪時質疑說，難道海巡的設備與安全不應該僅速加強嗎？他也反駁說，行政院雖然編列1500億國土韌性預算，但與其他經費是分開編列，並沒有偷渡，反觀藍白要將這些錢編成普發現金，但普發現金跟關稅戰的關聯性也不大，藍白這樣作才是偷渡。

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