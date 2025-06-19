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【全開麥】軍人待遇全面提升 年輕人還會怕當兵嗎？

聯合報／ 記者謝承晏董子誠陳昱凱／即時報導
【全開麥】軍人待遇全面提升 年輕人還會怕當兵嗎？
【全開麥】軍人待遇全面提升 年輕人還會怕當兵嗎？

立法院於6月10日三讀通過軍人待遇條例部分條文修正案，未來志願役軍人每月加給將調高至新台幣3萬元，此次修法也同步調整義務役軍人的待遇，明定薪資不得低於當年度基本工資。

台灣義務役制度歷經多次調整，自民國94年1月1日以後出生的役男，役期將從現行四個月延長為一年，自2024年起正式實施。

兵役是中華民國男性公民應盡的義務，然而先前曾爆出部分藝人涉以假病歷閃避役期，引發社會議論。在街訪中，有人認為當兵只是浪費時間，也有人認為是人生中的一種磨練、不怕挑戰。

退伍多年的學長則表示，當兵是男性成長的一個重要過程，鼓勵學弟們勇敢面對、堅持到底，「服完兵役，才是好國民。」

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軍人 兵役

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