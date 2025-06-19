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海鯤艦船殼凸起如「腫包」 台船：是測距聲納外罩非變形

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海鯤艦船身出現疑似「腫包」，台船解釋是「被動測距聲納」外罩，屬先進整合聲納系統裝備之一部份，並非船體變形。記者劉學聖／攝影
海鯤艦船身出現疑似「腫包」，台船解釋是「被動測距聲納」外罩，屬先進整合聲納系統裝備之一部份，並非船體變形。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號日前首次出海進行海測，不過有網友發現海鯤艦身出現「腫包」，周邊船殼也有明顯凹凸不平整，為此質疑海鯤艦的工藝水準。台船今天回應解釋，船殼凸起部位是「被動測距聲納」的外罩，絕無所謂的「艇體變形」情況。

海鯤艦日前首次出海進行海測，全程歷時約5個多小時，引發軍事迷熱烈討論，但也有網友發現海鯤艦左舷艦艏附近出現凸起的「腫包」，周邊船殼也有明顯凹凸不平整，為此質疑海鯤艦的建造施工水準。

台船公司今天表示，「海鯤軍艦」左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬先進整合聲納系統裝備之一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形，因此絕無所謂的「艇體變形」情事。

台船強調，台船公司、海軍及技協等各單位人員，將持續以最高安全標準，依計畫照規定實施各項科目鑑測，籲請國人放心並共同守護台灣此一得來不易的潛艦國造重大成果。

海鯤艦於2023年舉行下水命名典禮時，也曾被外界質疑帆罩、船殼多處嚴重不平整，甚至有浮起等狀況。當時台船解釋為「瘦馬效應」，指的是船體結構在焊接過程中會產生一定的變形，尤其是外板及上層建築，焊接變形的情況尤為明顯。就如同馬太瘦，所以能從外看見肋骨的現象。

日後海鯤艦多次進出船塢、移泊碼頭，帆罩、船殼明顯趨於平整，不過經過周二的試航，又引發外界議論。

台船日前說明，日前的首航已執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統之首次海上動態組合測試；台船將持續依測試結果，進行各系統調校改善，並在進塢執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及塗裝等作業後，就會實施潛航測試。

海鯤艦完成首次海測後，船殼表面的凹凸不平整，引發網友議論。圖／讀者提供
海鯤艦完成首次海測後，船殼表面的凹凸不平整，引發網友議論。圖／讀者提供

潛艦國造 海鯤號

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