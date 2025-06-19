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駁斥海鯤軍艦「艇體變形」 台船：凸起處為測距聲納

中央社／ 台北19日電
海鯤軍艦6月17日執行首次海上測試。圖／台船提供
海鯤軍艦6月17日執行首次海上測試。圖／台船提供

針對網路媒體報導稱，海鯤軍艦左艦艏「艇體變形」，台船今天發布聲明駁斥，海鯤軍艦左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納」，因裝置高精度電子聲納元件而凸起，絕非所謂的艇體變形。

台船先前宣布，國造潛艦原型艦海鯤艦已於6月14日在高雄港灣內實施航行測試，近期也首次進行浮航測試，順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試。

台船今天發布新聞稿表示，針對網路媒體報導所稱，海鯤軍艦左艦艏「艇體變形」一事，實屬訛傳，台船公司提出說明以正視聽。

台船指出，「海鯤軍艦」左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬先進整合聲納系統裝備之一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形，故絕無所謂的「艇體變形」情事。

台船表示，台船公司、海軍及技協等各單位人員，將持續以最高安全標準，依計畫照規定實施各項科目鑑測，籲請民眾放心，並共同守護台灣此一得來不易的潛艦國造重大成果。

軍艦 潛艦 台船

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