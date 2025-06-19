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賴清德視察海馬士火箭 美軍最新中型戰術軍卡首亮相

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴總統日前視察勗勉陸軍58砲指部，軍方首度公開全新引進的M1089A2救濟車。圖／總統府提供
賴總統日前視察勗勉陸軍58砲指部，軍方首度公開全新引進的M1089A2救濟車。圖／總統府提供

賴清德總統日前視導即將成軍的陸軍十軍團58砲指部「海馬士」（HIMARS）多管火箭連，軍方除了安排火力強大的火箭車示範各項性能外，首度公開的各式車輛中赫然出現多輛造型特異的6輪軍用卡車，原來是國軍引進的美國陸軍最新軍規中型戰術軍用卡車，首度在國內亮相。

陸軍十軍團說明，海馬士多管火箭連除了M142火箭車外，還同步引進全套美軍現役後勤車輛，包括M1084A2彈藥車、M1089A2救濟車以及屬於悍馬車系列的M1152A1指管車與保修車。M1084A2彈藥車擔任戰術區域飛彈或精準火箭彈的彈藥箱運輸任務；M1089A2救濟車負責當美製車輛故障時，實施拖吊作業使用；M1152A1指管車負責接收上級命令，指揮管制發射車執行射擊任務；保修車則攜帶發射車車修工具及部分料件，擔任後勤支援等工作。

首度在國內公開的M1089A2及M1084A2均屬於美國奧什卡希（Oshkosh Defense）公司生產的FMTV A2系列8噸級6輪中型戰術輪車，這也是國軍首度配備美軍最新的這一系列軍規中型戰術車輛。FMTV A2是美國陸軍在2016年推出的中型戰術輪車A2型計畫，2018年宣布由奧什卡希公司得標，經過測評，2023年起陸續交付美國陸軍服役。

FMTV A2車系外觀最大特色，即採用引擎在駕駛座之前的美式「尖頭」卡車設計，駕駛室具裝甲防護，可抵禦中小口徑槍彈及破片，操作員可在裝甲駕駛室的安全環境下值勤，並可利用側邊和底部裝甲套件擴展防護，底盤抗炸結構也直接整合在車廂上，抗炸性能優異。

FMTV A2全系列可分為4X4及6X6兩種車型，共有貨車、拖救車、加長型貨車等16種衍生型。6輪車型長7.5公尺、寬2.4公尺、高2.8公尺。採用360匹馬力的C7柴油引擎，最快時速可達90公里，配備中央胎壓控制系統和7速自動變速箱，駕駛員並可依路況選擇胎壓高低和動力比，增的數位車輛監控系統，可讓駕駛隨時了解車輛狀況，並主動即時通知故障部位。

根據奧什卡希公司官網介紹，M1089A2救濟車車尾拖車架的牽引力可達32噸，車上配備起重機的起重能力也有6441公斤，每側絞盤的負載力可達13607公斤。做為彈藥車的M1084A2載重車則可載運8噸的貨物，車上配備的起重吊桿最重可吊掛4536公斤，吊桿作業半徑可達3.6公尺。

我國在2020年首次獲得美國同意軍售第一批11輛M142海馬士火箭系統時，也同步獲准採購7輛M1152A1悍馬車、11輛M1084A2中型戰術輪車作為彈藥車、2輛M1089A2救濟車和11輛M1095尾車。

賴總統日前視察勗勉陸軍58砲指部，軍方首度公開與美軍現役相同的FMTV A2軍規中型戰術輪車，採用引擎在駕駛座之前的美式「尖頭」卡車設計，駕駛室具裝甲防護，可抵禦中小口徑槍彈及破片。圖／總統府提供
賴總統日前視察勗勉陸軍58砲指部，軍方首度公開與美軍現役相同的FMTV A2軍規中型戰術輪車，採用引擎在駕駛座之前的美式「尖頭」卡車設計，駕駛室具裝甲防護，可抵禦中小口徑槍彈及破片。圖／總統府提供

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