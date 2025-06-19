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與日韓軍演 美公布我空軍少將觀摩「紅旗阿拉斯加25-2」

聯合報／ 國際中心、記者李人岳／綜合報導
美軍經營的軍聞網站DVIDS發出照片，提到台灣軍方代表受邀觀摩「紅旗阿拉斯加25-2」軍事演習。我空軍吳佳興少將站在左側。中央社
美軍經營的軍聞網站DVIDS發出照片，提到台灣軍方代表受邀觀摩「紅旗阿拉斯加25-2」軍事演習。我空軍吳佳興少將站在左側。中央社

美軍「紅旗阿拉斯加二五─二」空戰演習日前登場，美方罕見公布我空軍司令部飛訓部指揮官吳佳興少將，以觀察員身分受邀觀摩這次軍演。空軍司令部表示，涉外年度軍事交流均依計畫執行，細節部分不予評論。

美國太平洋空軍從六月十二日到廿七日在阿拉斯加空域舉行「紅旗阿拉斯加二五─二」（Red Flag Alaska 25-2）軍事演習。美國與日本、南韓等三個盟國的部隊有一千五百人共七十架飛機，參與飛行、維修和模擬戰鬥等訓練課程。

美軍經營的軍聞網站「國防視覺資訊發布服務單位」（ＤＶＩＤＳ）十六日發出照片，圖說寫道：「來自孟加拉、日本、馬來西亞、蒙古、菲律賓、斯里蘭卡、台灣、加拿大、英國與泰國的空軍高階領導人於二○二五年六月十三日聚集在愛爾門道夫與李查遜聯合基地的飛機跑道，參與高階觀察員計畫，觀摩正在進行的紅旗阿拉斯加二五─二聯合軍演。」

美軍幾乎每年舉辦「紅旗阿拉斯加」軍演。事實上，負責國軍駐美Ｆ─16飛行員訓練計畫的美國空軍第廿一中隊，曾經在二○一○年參與過該演習，不過軍方並未證實是否有國軍飛行員參加該次演習。

退役空軍飛行員表示，我方駐美Ｆ─16機隊最初被限定只能在本土四八州內飛行，逐漸放寬限制後，也會趁長途飛行訓練的機會前往當地。

這次美軍罕見公開參演照片，資深退役飛官分析，我方每次參與程度都不一定，甚至是否對外釋出訊息，可能都取決於當下國際局勢背景及美國官方、尤其是國務院的態度。

美軍經營的軍聞網站DVIDS發出照片，提到台灣軍方代表受邀觀摩「紅旗阿拉斯加25-2」軍事演習，我空軍吳佳興少將站在左側。中央社
美軍經營的軍聞網站DVIDS發出照片，提到台灣軍方代表受邀觀摩「紅旗阿拉斯加25-2」軍事演習，我空軍吳佳興少將站在左側。中央社

軍演 空軍

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