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國防委員會立委視察雷虎「Seashark 800」無人攻擊艇

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
雷虎科技董事長陳冠如向(左1)國防委員會立委解說海鯊號Seashark 800產品性能。圖／雷虎科技提供
雷虎科技董事長陳冠如向(左1)國防委員會立委解說海鯊號Seashark 800產品性能。圖／雷虎科技提供

國家中山科學研究院無人艇性能測試18日進入第二天，雷虎科技（8033）表示，自研自製的「Seashark 800」攻擊型無人艇，在蘇澳外海完成60公里的長距離航行及通訊鏈路實地測試，展現高度操作穩定性與成熟技術，獲得一致肯定。

雷虎科技董事長陳冠如表示，未來將持續與中科院深化合作，積極爭取國防無人機及無人艇相關標案與外銷機會。

中科院院長李世強今天偕同立法院國防委員會立法委員馬文君王定宇陳俊宇、林憶君，以及國防部常務次長楊基榮，在蘇澳港視察雷虎科技「Seashark 800」無人攻擊艇，由陳冠如親自簡報產品研發歷程與技術亮點。

陳冠如指出，「Seashark 800」採用中華電信引進的OneWeb低軌衛星通訊技術，搭配RF無線雙模控制系統，即使在高電磁干擾環境下，仍能穩定操控並即時回傳影像及數據，展現高度操作穩定性與成熟技術。

面對區域安全局勢日趨嚴峻，國防部長顧立雄日前表示，國防部將於下半年提出新的特別預算，聚焦加強不對稱戰力與防衛韌性建構，其中無人機與無人艇將是關鍵發展項目，並預計送交立法院審議。

陳冠如表示，未來將持續與中科院深化合作，積極爭取國防無人機及無人艇相關標案與外銷機會，為推動國防自主及產業升級貢獻心力。其中，雷虎科技自製的自殺型無人機及相關零組件，自6月起正式出貨，將為營運挹注新成長動能。

去年雷虎科技在美國陸軍協會AUSA軍工展展出多款無人機，其中提供給歐美盟邦、自研自製的一次性自殺性無人載具，尤其受到矚目，不但有多家歐美廠商有意採購相關零組件，整機也開始下單，並自6月起出貨。

馬文君 顧立雄 雷虎科技 陳俊宇 王定宇 無人機 國防部

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