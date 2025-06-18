國防委員會立委視察雷虎「Seashark 800」無人攻擊艇

國家中山科學研究院無人艇性能測試18日進入第二天，雷虎科技（8033）表示，自研自製的「Seashark 800」攻擊型無人艇，在蘇澳外海完成60公里的長距離航行及通訊鏈路實地測試，展現高度操作穩定性與成熟技術，獲得一致肯定。

雷虎科技董事長陳冠如表示，未來將持續與中科院深化合作，積極爭取國防無人機及無人艇相關標案與外銷機會。

中科院院長李世強今天偕同立法院國防委員會立法委員馬文君、王定宇、陳俊宇、林憶君，以及國防部常務次長楊基榮，在蘇澳港視察雷虎科技「Seashark 800」無人攻擊艇，由陳冠如親自簡報產品研發歷程與技術亮點。

陳冠如指出，「Seashark 800」採用中華電信引進的OneWeb低軌衛星通訊技術，搭配RF無線雙模控制系統，即使在高電磁干擾環境下，仍能穩定操控並即時回傳影像及數據，展現高度操作穩定性與成熟技術。

面對區域安全局勢日趨嚴峻，國防部長顧立雄日前表示，國防部將於下半年提出新的特別預算，聚焦加強不對稱戰力與防衛韌性建構，其中無人機與無人艇將是關鍵發展項目，並預計送交立法院審議。

陳冠如表示，未來將持續與中科院深化合作，積極爭取國防無人機及無人艇相關標案與外銷機會，為推動國防自主及產業升級貢獻心力。其中，雷虎科技自製的自殺型無人機及相關零組件，自6月起正式出貨，將為營運挹注新成長動能。

去年雷虎科技在美國陸軍協會AUSA軍工展展出多款無人機，其中提供給歐美盟邦、自研自製的一次性自殺性無人載具，尤其受到矚目，不但有多家歐美廠商有意採購相關零組件，整機也開始下單，並自6月起出貨。