7月漢光演習結合城鎮韌性 各縣市將演練戰災救援1小時

7月登場的漢光演習將一連演練10天9夜之久，今年更結合城鎮韌性民防演習。行政院政務委員季連成18日說，屆時將在台中、台南與台北各舉辦一場城鎮演習，為期1天，各縣市也同步進行30分鐘的防空演習，每縣市將選3個重點區域演練人員疏散，並有60分鐘的戰災救援演習。

「2025城鎮韌性演習」4月開跑，連江縣、花蓮縣、基隆市、台東縣、金門縣、澎湖縣、新竹市已落幕，19日將於嘉義市舉行，7月漢光演習登場時，也會於15至17日於台中、台南、台北各舉行一場城鎮韌性演習。

季連成指出，台北市、台中市、台南市的演練科目將與漢光演習結合，利用1天時間從「反制封鎖」階段，一直到「全面作戰」階段，「用時空壓縮配合漢光演習」。

季連成提到，全台也將分為北、中、南進行30分鐘防空演習，每縣市將選3個重點區域進行人車疏散，屆時平面的人車都要前往就近的防空避難所避難，「政府部門人員也不能把窗戶關起來繼續辦公，這次全要移到地下室」，民眾可透過警政服務或消防防災e點通APP中找尋位置。

季連成說明，觀察以色列跟伊朗交戰，空襲時大樓頂樓會被轟炸，因此越往下則越安全，選擇安全地點必須以增加存活率為主，不能選擇頂樓，也必須有兩牆可供避難。

此外，各縣市做完防空演習以後，除台北市、台中市、台南市之外，季連成說，其他縣市還要再進行60分鐘的戰災救援演習，這也是城鎮韌性跟以往最大不同處。