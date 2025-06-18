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中科院辦無人艇公開展示 立委視察雷虎自研攻擊艇

中央社／ 台北18日電
中山科學研究院水面無人艇公開展示18日進入第2天，為迎接立法院外交及國防委員會視察，雷虎表示，由董事長陳冠如（前排左1）簡報Seashark 800無人攻擊艇研發歷程與技術亮點。左起為雷虎科技董事長陳冠如、立委王定宇、陳俊宇、國防部常務次長楊基榮、立委馬文君及林憶君。雷虎提供／中央社
中山科學研究院水面無人艇公開展示18日進入第2天，為迎接立法院外交及國防委員會視察，雷虎表示，由董事長陳冠如（前排左1）簡報Seashark 800無人攻擊艇研發歷程與技術亮點。左起為雷虎科技董事長陳冠如、立委王定宇、陳俊宇、國防部常務次長楊基榮、立委馬文君及林憶君。雷虎提供／中央社

中山科學研究院舉辦的水面無人艇公開展示今天進入第2天，為迎接立法院外交及國防委員會視察，雷虎表示，由董事長陳冠如親自簡報Seashark 800無人攻擊艇研發歷程與技術亮點。

中科院院長李世強今天偕同立法院國防委員會的立法委員馬文君王定宇陳俊宇、林憶君，以及國防部常務次長楊基榮，共同在蘇澳港視察雷虎科技自主研發的Seashark 800無人攻擊艇。

雷虎說明，Seashark 800無人攻擊艇今天在蘇澳外海完成60公里長距離航行及通訊鏈路實地測試，採用中華電信引進的OneWeb低軌衛星通訊技術，搭配射頻（RF）無線雙模控制系統，即使在高電磁干擾環境下，仍能穩定操控並即時回傳影像及數據，展現高度操作穩定性與成熟技術。

雷虎表示，面對區域安全局勢日趨嚴峻，國防部長顧立雄日前表示，國防部將於下半年提出新的特別預算，聚焦不對稱戰力與防衛韌性建構，其中無人機與無人艇將是關鍵發展項目，並預計送交立法院審議。

雷虎科技強調，未來將持續與中科院深化合作，積極爭取國防無人機及無人艇相關標案與外銷機會，為推動國防自主及產業升級貢獻心力。

馬文君 顧立雄 陳俊宇 立法院 王定宇 國防部 中科院

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