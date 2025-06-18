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辦公室鄰近遭以色列攻擊的伊朗電視台 貿協人員助台商撤離

聯合報／ 記者高凌雲/台北-德黑蘭連線即時報導
外貿協會駐德黑蘭台灣貿易中心主任孫經權（左一）親歷以色列飛彈攻擊伊朗，目前正協助台商撤出伊朗。圖/孫經權提供
外貿協會駐德黑蘭台灣貿易中心主任孫經權（左一）親歷以色列飛彈攻擊伊朗，目前正協助台商撤出伊朗。圖/孫經權提供

外貿協會駐德黑蘭台灣貿易中心主任孫經權親歷以色列飛彈攻擊伊朗，幾天前，以色列飛彈就落在貿協辦公室附近不遠處，目前他正協助當地短期居留台灣人撤出伊朗。

德黑蘭台貿中心辦公室所在位置，就在遭到以色列攻擊破壞的伊朗電視台附近，孫經權已經轉往德黑蘭市區較安全地區辦公，協助當地台灣人撤出。

伊朗台商人數不多，目前都在撤退路途上，至於他本人的情況，由於他是台灣派駐伊朗唯一的第一線人員，他可以根據自己的人身安全威脅情況，決定是否撤出，但目前看來以色列並非無限制攻擊，只要多注意周遭就好。

孫經權表示，目前要離開伊朗，以陸路為主，西北邊接壤的亞美尼亞與土耳其，比較方便，東邊土庫曼申請簽證稍微麻煩，但不是不可能。德黑蘭市區雖然遭受到以色列攻擊，但是遭到攻擊的地方，不是一般居民所聚集的地方，可以看得出來以色列的攻擊手段，不是針對平民濫炸。

德黑蘭 伊朗 以色列

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