軍媒公布顧立雄會見美台灣連線眾議員 感謝對台支持

軍聞社今天報導，國防部長顧立雄昨天下午接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉及訪團成員，感謝訪問團成員對台灣民主自由的肯定支持，期望台美雙邊能夠持續深化交流，共同創造區域的和平穩定。

這是國防部及軍媒罕見主動公布國防部高級官員會見美方國會訪問團相關訊息。根據報導，顧立雄表示貝拉長期以來都是台灣堅定的友人，領銜提出與聯署各項友台議題及倡議，包括台灣國際團結法案、台灣保證法，以及第1127號決議案，展現跨黨派對台灣的支持，強化台灣防衛能力，並促進區域安全穩定。

顧立雄進一步表示，貝拉去年訪台期間曾指出，「台灣的未來應該由台灣人民決定」，並強調「在21世紀，不容許任何的侵略行為。」他非常感謝貝拉為台灣發聲，展現對民主價值的信念，與對台灣安全的深切支持。

顧立雄強調，面對威權主義擴張與灰色地帶威脅升高，台灣為印太地區可信賴的夥伴，致力強化自我防衛力量，並深化與美方的交流與合作。相信在貝拉及跨黨派友台議員的推動下，台美安全伙伴關係將更加穩固。