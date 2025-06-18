快訊

台被美太平洋艦隊納「嚇阻任務區」 學者籲環太軍演邀當觀察員

要求伊朗「無條件投降」？傳川普對動用美軍打擊伊朗核設施日趨積極

地牛翻身！上午7時34分台南楠西規模3.9地震 最大震度3級

台被美太平洋艦隊納「嚇阻任務區」 學者籲環太軍演邀當觀察員

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國尼米茲號航母2012年參加環太軍演。路透
圖為美國尼米茲號航母2012年參加環太軍演。路透

美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）17日表示，中國正在打造全球規模的海軍，認為中國有在其他地區執行海上任務的意圖，並稱中國近年來加強對侵犯或封鎖台灣的排練（rehearsal）。

有學者也呼籲說，為了維持區域的和平和穩定，未來應該邀請台灣以觀察者身分參加環太平洋軍演（RIMPAC）。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）17日舉行第15屆南海年會，邀請柯勒遠端發表談話。

柯勒指出，太平洋艦隊的任務就是持續在西太平洋與美國的盟友和夥伴合作，來嚇阻任何侵略，並在必要的時候，確保美國與盟友能在戰鬥中獲勝；柯勒表示，嚇阻的任務是地區性的，包括南海和台灣。

柯勒也表示，美國觀察到中國正推動成為地區霸權，不但在南海增加部署，並施展激進的策略，同時中國也在加強對台侵略或封鎖的排練；柯勒說，他相信共軍正不斷演練對台施加壓力，希望透過海軍來達到統一的目標。

柯勒指出，目前有兩個航空母艦打擊群在太平洋上，包括尼米茲號航空母艦打擊群過去幾個月在南海和其周邊執行任務，以及喬治·華盛頓號航空母艦也在西太平洋巡邏；除此之外，兩棲攻擊艦的黎波里號也正航向佐世保海軍基地，而美利堅號兩棲突擊艦也即將在澳洲參與雙邊軍事演習。

不過，柯勒也承認說，中國的正在迅速擴大海軍規模，認為中國有可能想走出第一島鏈和第二島鏈；柯勒說，中國正在打造一支全球規模的海軍，也認為他們有在其他地區執行任務的意圖。

日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男表示，如果缺少台灣的參與，印太各國就無法維持台海的和平與穩定，甚至也無法保持東海和南海的和平穩定，然而在「一中政策」之下，各國難以與台灣做軍事上的互動。

小谷哲男呼籲說，應該邀請台灣以觀察員的身分參加環太平洋軍演等聯合軍事演習，讓地區各國的軍隊能與台灣軍隊互動；小谷哲男說，這是為了未來做準備，否則如果發生衝突，各國軍方要和台灣的誰聯繫都不知道。

美國 海軍 南海

延伸閱讀

川普大動作備戰？美軍急調31架空中加油機往歐洲 尼米茲航艦轉向中東

美國航空母艦突改航線！越南接待取消 傳因「緊急作戰需求」奔中東

龍樹諒新書出版闢謠「末日預言」 郭鎧紋示警：日本這地區地震多

退役海軍士兵趁獨處「偷吃國中女友」觸法 賠錢獲緩刑

相關新聞

台被美太平洋艦隊納「嚇阻任務區」 學者籲環太軍演邀當觀察員

美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）17日表示，中國正在打造全球規模的海軍，認為中國有在其他地區執行...

海鯤首次出港 海上浮航測試逾5小時

國造潛艦原型艦「海鯤號」昨日上午離開台船碼頭，正式展開首次海上測試（ＳＡＴ），象徵我國自主研發潛艦邁向新的里程碑，全程歷...

海鯤首次海測！一圖透視國造潛艦構造 、何時量產開工

國造潛艦原型艦「海鯤號」17日上午8點55左右離開台船碼頭，展開首次海上測試（SAT），象徵我國自主研發潛艦邁向新的里程碑，全程歷經5個多小時，下午順利返航。

海鯤艦完成首次海測 台船：準備下階段潛航測試

國造潛艦「海鯤號」今天完成首次海上測試，台船公司晚間表示，海鯤艦在今天的浮航測試中，已經順利執行推進、舵翼、電力、通風、...

海鯤艦首次「浮航海試」順利完成 台船：下一階段潛航

國造潛艦原型艦海鯤號6月14日在高雄港內以自身動力進行試航後，經過3天調整，今天正式出港進行第一次的海上測試（SAT），...

陸2027恐武力犯台？學者批美「常宣揚威脅論」：為跟國會要更多錢

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請淡江大學戰略所助理教授馬準威，討論近期台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。