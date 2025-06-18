美國防科技公司與台灣達成協議 研發無人機抵禦中國

中央社／ 蘇澳17日綜合外電報導

根據彭博及路透社，美國國防科技公司Auterion今天與台灣中科院達成合作協議，將使用曾在烏克蘭經過實戰測試的無人機軟體，強化台灣防禦能力，抵禦中國軍事威脅。

路透社報導，Auterion在美國及德國皆設有總部，該公司軟體用於烏克蘭無人機，執行對抗俄羅斯的戰鬥任務。Auterion表示，這項協議最終可能讓台灣在數以百萬架無人機上應用該公司技術。

Auterion指出，該公司已同意與台灣國防部研發機構中科院建立戰略合作夥伴關係，合作內容包括無人載具系統與無人機集群軟體。

據報導，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，台灣一直在研究烏克蘭如何在空中和海上部署無人機，成功抵消俄國在戰場上的數量優勢，因為中國在軍力上也同樣超過台灣。

Auterion執行長麥爾（Lorenz Meier）告訴路透社：「我們提出的方案已在烏克蘭戰場上經過實戰驗證，能夠嚇阻侵略，摧毀戰車、海軍資產及其它昂貴軍備。因此藉由建立一支大型無人機隊，台灣可以嚇阻中國。」

彭博（Bloomberg News）報導，麥爾受訪時指出：「我們正協助台灣採用我們的軟體，共同研發新技術，並強化他們自身的產業基礎。」

據報導，台灣國安會諮詢委員李育杰表示，中國在無人機製造業的主導地位「對美國和台灣都構成重大國安問題」，「我們必須努力建立自己的無人載具供應鏈」。

美國國防 烏克蘭 國防部

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