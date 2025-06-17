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海鯤艦完成首次海測 台船：準備下階段潛航測試

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海鯤軍艦6月14日進行港灣測試。圖／台船提供
海鯤軍艦6月14日進行港灣測試。圖／台船提供

國造潛艦海鯤號」今天完成首次海上測試，台船公司晚間表示，海鯤艦在今天的浮航測試中，已經順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統之首次海上動態組合測試。台船公司將持續依測試結果，進行各系統調校改善，繼續下一階段的潛航測試。

台船指出，測試團隊由台船公司會同海軍、裝備原廠技術人員及技協共同組成；海上測試前，已經參考各國潛艦測試經驗，進行各項系統的航前安全評估，並根據評估意見調校，並進行航行操作訓練。

完成各項浮航測試科目後，將安排海鯤艦依計畫進台船公司乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢查，並在施行外殼海生物清潔及塗裝作業後實施潛航測試。

台船指出，海上試俥計畫依潛艦水下安全測試作業，區分「浮航、淺水潛航、深水潛航」三階段。各階段安排數次海上測試，並依測試結果調校缺改，潛航時將逐步增加測試深度，確保在測試安全條件下達成作戰任務需求。

海鯤軍艦6月17日執行首次海上測試。圖／台船提供
海鯤軍艦6月17日執行首次海上測試。圖／台船提供

潛艦 海鯤號 海軍

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