海鯤艦完成首次海測 台船：準備下階段潛航測試

國造潛艦「海鯤號」今天完成首次海上測試，台船公司晚間表示，海鯤艦在今天的浮航測試中，已經順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統之首次海上動態組合測試。台船公司將持續依測試結果，進行各系統調校改善，繼續下一階段的潛航測試。

台船指出，測試團隊由台船公司會同海軍、裝備原廠技術人員及技協共同組成；海上測試前，已經參考各國潛艦測試經驗，進行各項系統的航前安全評估，並根據評估意見調校，並進行航行操作訓練。

完成各項浮航測試科目後，將安排海鯤艦依計畫進台船公司乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢查，並在施行外殼海生物清潔及塗裝作業後實施潛航測試。