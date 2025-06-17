海鯤艦首次「浮航海試」順利完成 台船：下一階段潛航

國造潛艦原型艦海鯤號6月14日在高雄港內以自身動力進行試航後，經過3天調整，今天正式出港進行第一次的海上測試（SAT），今日執行首次浮航測試，完成推進、舵翼、電力、液壓、通風、通信及雷達等海上動態組合，測試順利完成，後續將進行各系統裝備的性能校正，準備下一階段「潛航測試」。

海鯤艦今天早上8點50分左右，在多艘工作艇及拖船的伴隨下，以自身動力通過高雄港二港口，正式出港進行海上測試，預料將進行動力等系統測試，預計全程為期8個小時，於下午回港。

台灣國際造船股份有限公司(簡稱台船公司)表示，依海鯤艦達成海測必要的安全及品質要求條件，14日在高雄港灣內執行航行測試，再於今日執行首次浮航測試，已順利完成推進、舵翼、電力、液壓、通風、通信及雷達等各項系統首次海上動態組合測試，將持續依測試結果，進行各系統調校改善，賡續進行下一階段潛航測試。

台船公司表示，海上試俥計畫依潛艦水下安全測試作業，區分「浮航、淺水潛航、深水潛航」三階段，各階段安排數次海上測試，並依測試結果調校缺改精進性能。潛航時將逐步增加測試深度，以確保在測試安全下，達成潛艦作戰任務需求。

海鯤艦原定4月展開海測，不過延宕至今，包括國防部長顧立雄在內均強調待所有安全條件備便才會進行海測，經過上周六的港內試車後，海鯤艦今天終於正式出航，展開測試。海軍先前表示，9月完成海測、11月交艦的計畫不變。