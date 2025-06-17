陸2027恐武力犯台？學者批美「常宣揚威脅論」：為跟國會要更多錢

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請淡江大學戰略所助理教授馬準威，討論近期台美時事議題。馬準威認為，美國常常宣揚中國大陸在2025、2027的犯台可能，而美國國防部門也常常宣揚中國威脅論，如此才更容易從國會要到預算。

馬準威說，川普的生日大閱兵，本身有對國外秀肌肉與對國內展鐵腕兩種意義。對國外方面，正是對俄羅斯與中國大陸秀肌肉；對國內部分，則呼應現在美國全國同步「No King」示威，尤其各州聯邦大樓都有美軍派兵保護，告訴抗議民眾：川普不只有警察，還有軍隊可以調動。

針對美國在台協會高雄分會近期發出避難包相關貼文，馬準威說，AIT此舉其實是做給美國民眾自己看。2022年、2023年左右，美國輿論在講中共2025年會犯台，到了今年則又說2027年犯台。但其實這都沒有反映真實狀況，中國大陸現在不已武力犯台為優先，沒將武力當成統一必要手段，因為可能造成的麻煩太多，包括：犯台後的重建成本，以及使用武力後的民族仇恨情緒。使用武力並非理性盤算。

馬準威指出，美國常常宣揚2025、2027的犯台可能，而美國國防部門也常常宣揚中國威脅論，如此才更容易從國會要到預算。而外館在這樣的氛圍下，不能什麼事都不做，因此各大外館都會有撤僑計畫，算是文官體系下標準的作業程序。尤其如果開戰美國要幫忙，首要有兩條件：第一，不能宣布台獨，否則美軍師出無名；第二，台灣要展現足夠決心。綜合兩者，才能跟民間交代。因此AIT推波助瀾增加台灣民防能量，合情合理。

何志勇說，對於2027年犯台一事，台灣的翻譯頗為奇怪。英文原文其實都說中共2027年「足以（able）」具有犯台能力（capability），台灣卻翻譯成2027年就會「犯台」，相當扭曲。近期「台海防衛兵推」邀請美軍前太平洋總司令布萊爾上將(Admiral Dennis Blair)，他提到台灣人有兩種想法非常危險，第一是認為中國大陸不會打；第二是認為美國會幫忙。如果有這兩種想法，就沒有避戰決心，非常值得台灣人思考。

何志勇說，這也是為何前總統馬英九到中國大陸參訪是好事，否則兩岸都不進行民間交流就只會封閉如北韓。陸委會對馬前總統出訪的回應很奇怪，陸委會說「一中各表」、「九二共識」都是迎合中共。但「一中各表」是李登輝時期提出；「九二共識」則是學者蘇起在陸委會主委任內發想，這都是台灣創造出來的，馬前總統去大陸講，怎麼就變成呼應中共政治主張？