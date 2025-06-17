影／海鯤潛艦首次海測 歷時5小時順利返港

國造潛艦原型艦「海鯤號」今天上午從台船碼頭離開，並從高雄港二港口出海，正式展開首次海上測試（SAT），象徵我國自主研發潛艦邁向新的里程碑，全程歷經5個多小時，在下午3點左右順利返航，出海5小時當中，主要進行動力系統等各項系統的測試，以及航行儀器的檢測，驗證潛艦在海上環境的實際操作性能，海軍也出動包括派里級及救難艦等多艘軍艦在外海戒護，防止任何船隻接近。

今天上午海鯤潛艦在沒有拖船拖帶的情況下，依靠本身動力進行航行，並且多艘拖船戒護下，從台船碼頭一路開往二港口出海口，艦上甲板有穿著深藍色工作服、頭戴工程安全帽的工作人員來回巡視。海鯤艦原定4月起展開海上測試，一直到今天上午才正式出海，國防部長顧立雄之前也強調沒有時間表，確保安全標準才會出海，今天終於順利出海完成第一次測試，也讓許多在岸邊觀看的民眾大喊海鯤加油、為軍方加油打氣。