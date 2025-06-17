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無人艇展示 3台廠小狀況不斷 中科院：技術交流非比武

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中科院舉辦無人艇展示活動，雷虎科技展示「海鯊800」無人艇。記者季相儒／攝影
中科院舉辦無人艇展示活動，雷虎科技展示「海鯊800」無人艇。記者季相儒／攝影

中科院今天在蘇澳外海舉辦無人艇公開展示活動，邀請國內外十多家廠商進行靜態展示，國內的雷虎科技等3家廠商也進行動態展，雖然演練過程中不時發生訊號中斷等狀況，不過中科院強調，展示活動不是比武，是要提供所有廠商技術交流，廠商的系統數據也會做為各單位運用參考。

中科院為推動水上無人載具（USV）技術發展及了解國內外廠家的無人艇性能，今明兩天在蘇澳外海舉辦無人艇公開展示，邀請到龍德造船等12家國內外參與，藉由各家無人艇的性能展示，提供國軍及海巡署等潛在使用者進行數據蒐集，以研擬優化規格及後續模組化量產的參考。

參與廠商中，雷虎科技、碳基科技和龍德造船等3家廠商也進行動態展示，分別在蘇澳外海進行遙導控距離、光電目獲影像、航行速度、遙導控距離等6項科目。由於雷虎科技日前剛發生過無人艇在東北角外海失聯，最後被海巡艇尋回的烏龍，碳基科技的「碳險家一號」日前也發生小艇動力故障，被母船拖回的事件，使得動態演練格外引人矚目。

中科院特別安排無人艇出港測試前，在港區內先行演練幾個航行動態動作，不過雷虎、龍德小艇在啟動階段就不順，多花了一點時機才順利出港；3艘無人艇分別在蘇澳港外展示遠程導控、8字形航線、慣性導航、目標搜索等科目，演練過程中，有廠商發生通訊中斷狀況，在不同廠家的換場階段，為了建立連線、回傳畫面也花了不少時間。

對於展示過程中小狀況不斷，中科院院長李世強表示，對所有廠商抱持開放態度，每一個參與廠商都會是中科院未來的合作夥伴，重點是，未來的這筆訂單，一定是國防自主的訂單。

中科院計畫主持人曾耀華強調，展示活動不是比武，是希望國內外廠商展現最好的一面，中科院會從中融合各家好的技術，提供所有廠商技術交流，透過各船廠的合縱連橫，提供國內需求單位最好的產品。未來這些系統規格也會提供給需求單位，以利未來作戰、偵蒐等各種用途的運用。

中科院表示，將依展示結果評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來優化無人載具的規格參考，也會參照廠商的展示數據，開發無人艇公版控制系統，建立標準化模組，進一步提升無人艇的應用彈性與通用性。中科院除了邀請媒體參加外，也邀請的各軍種作戰、計畫及教育準則部門與會，中科院各所、海巡署及AIT等單位也派員參與觀摩。

中科院舉辦無人艇展示活動，龍德造船推出「黑潮」無人艇。記者季相儒／攝影
中科院舉辦無人艇展示活動，龍德造船推出「黑潮」無人艇。記者季相儒／攝影
中科院舉辦無人艇展示活動，碳基科技推出「碳險家一號」無人艇。記者季相儒／攝影
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蘇澳 海巡署 中科院

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