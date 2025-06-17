賴清德：政府要編列並爭取更多國防預算 望不分朝野國會支持

賴清德總統今天到陸軍58砲指部視察新式武器，慰勞官兵時說，政府會持續推動國防改革，編列並爭取更多國防預算，他建請不分朝野，國會都能支持。

賴清德總統今天到台中神岡的砲指部視察，部分實地操作新式高機動性多管火箭系統，總統聽完簡報看到操作後比讚。

他送官兵加菜金致詞時表示，謝謝大家不分晝夜，用鋼鐵般的意志守護家人，守護我們自由民主的日常生活，最近大家順利完成年度重砲保養射擊任務，及精準飛彈射擊等任務，大家的努力，都讓國家安全更堅實穩固，他說大家辛苦了，謝謝大家。

總統說，砲兵是極其專業且辛苦單位，要在炎炎烈日刮風下雨時，扛著重砲完成射擊準備，汗如雨下，肌肉痠痛的感覺，沒有經歷過的人很難想像，每一發砲彈或飛彈，用精準迅速的運動目標，每個環節精確結果，他說換裝新式武器，對大家更是全新挑戰，新式武器更要完美溶入我們靈魂作戰體系，目的為提升國軍精準打擊能力，和整體防衛作戰效能，軍人是保家衛國主角，各位的付出令人敬佩，大家更應為自己感到驕傲

他說自己深知精實的戰力，除了來自精良武器裝備，更來自每位官士兵高昂士氣和堅定信念，因此政府會持續推動國防改革，編列並爭取更多國防預算，他建請不分朝野，國會都能支持，這些年政府持續提升軍公教待遇，今年4月為國軍加薪，未來做最大努力，持續改善國軍福利待遇，並推出更多敬軍政策。