快訊

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

學生簽來台5年旗下百名小姐 泰籍媽媽桑：台灣人有需求

App Store的「免費VPN」真的安全嗎？被爆中國APP有蒐集個資風險

聽新聞
0:00 / 0:00

影／海鯤潛艦首度海測趕進度 拚11月交船

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試，還在外海排空水櫃準備下潛，噴出高高水柱。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試，還在外海排空水櫃準備下潛，噴出高高水柱。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號究竟何時展開海上測試引發外界關注，停靠台船碼頭多時的海鯤潛艦上周六進行港內自身動力航行外，今天上午八點從台船碼頭出港，駛進在高雄港區內，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試，還在外海噴出高高的水柱疑似清空水櫃準備進行下潛測試，一大早就吸引許多軍事迷前往搶拍，台船工程人員以及警方也在岸邊戒護，過程十分順利。

根據本報記者上午目擊，海鯤艦在高雄港區內，在沒有拖船拖帶的情況下，依靠本身動力進行航行，並且多艘拖船戒護下，從台船碼頭一路開往二港口出海口，艦上甲板有穿著深藍色工作服、頭戴工程安全帽的工作人員來回巡視。

海鯤艦原定4月起展開海上測試，一直到今天上午才正式出海，國防部長顧立雄之前也強調沒有時間表，確保安全標準才會出海，今天終於順利出海測試，也讓許多在岸邊觀看的民眾大喊海鯤加油、為軍方加油打氣。

國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試，還在外海排空水櫃準備下潛，噴出高高水柱。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試，還在外海排空水櫃準備下潛，噴出高高水柱。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午8點從台船碼頭出港，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試。記者劉學聖／攝影

高雄港 碼頭 海鯤號

延伸閱讀

海鯤艦今上午出海 正式展開海上測試

影／海鯤潛艦出海前港內自力航行測試 光電桅桿大方秀

中國港口經濟夯 去年達6.7兆元 占城市總量13%

擔心核潛艦數量不足以因應台海衝突 五角大廈傳重審AUKUS協議

相關新聞

海鯤艦今上午出海 正式展開海上測試

國造潛艦原型艦海鯤號6月14日在高雄港內以自身動力進行試航後，經過3天調整，今天正式出港進行第一次的海上測試（SAT），...

影／海鯤潛艦首度海測趕進度 拚11月交船

國造潛艦原型艦海鯤號究竟何時展開海上測試引發外界關注，停靠台船碼頭多時的海鯤潛艦上周六進行港內自身動力航行外，今天上午八...

安全議題研討成軍購喊價修羅場 揭台美蒙特利會談演變

台美最高層級的安全會議「蒙特利會談」（Monterey Talks）近期將在美國舉行，這項會談從早期雙方單純的安全政策對話，到近年轉型為軍購諮詢需求喊價的場域。我方今年計畫端上川普政府所要求，軍費規模傳將高達GDP 4.3％，並連帶提出鉅額的軍購清單，勢更將讓這屆會談成為質變的指標。...

廣角鏡／陸軍官校不再踢正步

陸軍官校昨101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台。

首次選傑出校友！陸官建校101周年 李翔宙等退役上將「重溫軍服夢」

陸軍官校今天舉行建校101周年校慶，由陸軍司令呂坤修上將主持，並邀請歷屆校長、校友與學生家屬等嘉賓共襄盛舉。特別的是，今...

陸官101年校慶 陸軍司令：升官發財請往他處、貪生畏死勿入斯門

陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，陸軍司令呂坤修南下主持校閱學生閱兵分列式及校慶典禮；呂坤修指出，AI技術及無人機等新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。