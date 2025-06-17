影／海鯤潛艦首度海測趕進度 拚11月交船

國造潛艦原型艦海鯤號究竟何時展開海上測試引發外界關注，停靠台船碼頭多時的海鯤潛艦上周六進行港內自身動力航行外，今天上午八點從台船碼頭出港，駛進在高雄港區內，依靠本身動力開出高雄港二港口，正式出海進行SAT測試，還在外海噴出高高的水柱疑似清空水櫃準備進行下潛測試，一大早就吸引許多軍事迷前往搶拍，台船工程人員以及警方也在岸邊戒護，過程十分順利。

根據本報記者上午目擊，海鯤艦在高雄港區內，在沒有拖船拖帶的情況下，依靠本身動力進行航行，並且多艘拖船戒護下，從台船碼頭一路開往二港口出海口，艦上甲板有穿著深藍色工作服、頭戴工程安全帽的工作人員來回巡視。