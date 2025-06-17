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海鯤艦今上午出海 正式展開海上測試
國造潛艦原型艦海鯤號6月14日在高雄港內以自身動力進行試航後，經過3天調整，今天正式出港進行第一次的海上測試（SAT），預料仍將以浮航方式，進行動力等主、次要系統測試。
海鯤艦是在今天上午8點50分左右，在多艘工作艇及拖船的伴隨下，以自身動力通過高雄港二港口，正式出港進行海上測試，預料將進行動力等系統測試，預計全程為期8個小時，於下午回港。
據了解，這次海上測試，是由台船的潛艦工作小組、以及海軍256戰隊官兵一起同艦出海測試，不過對於測試的相關內容，海軍及相關人士均三緘其口，僅強調第一次海測經以浮航為主，後續測試驗證系統都妥善沒問題後，就會進行潛航測試。
海鯤艦原定4月展開海測，不過延宕至今，包括國防部長顧立雄在內均強調待所有安全條件備便才會進行海測，經過上周六的港內試車後，海鯤艦今天終於正式出航，展開測試。海軍先前表示，9月完成海測、11月交艦的計畫不變。
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