快訊

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

影／颱風來會滅村！高雄大樹黑色光電板「吃掉山林」 空拍畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

首次選傑出校友！陸官建校101周年 李翔宙等退役上將「重溫軍服夢」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
陸軍官校16日舉行101周年校慶。司令呂坤修（左）頒贈傑出校友證書，給國防部副部長退伍的李翔宙（中），並且特地安排傑出校友穿上軍常服領獎，右為校長譚芳榮。圖／軍聞社
陸軍官校16日舉行101周年校慶。司令呂坤修（左）頒贈傑出校友證書，給國防部副部長退伍的李翔宙（中），並且特地安排傑出校友穿上軍常服領獎，右為校長譚芳榮。圖／軍聞社

陸軍官校今天舉行建校101周年校慶，由陸軍司令呂坤修上將主持，並邀請歷屆校長、校友與學生家屬等嘉賓共襄盛舉。特別的是，今年陸官校慶首度選出傑出校友，名單是三位退伍上將李翔宙（63年班）、鄭德美（67年班）、徐衍璞（72年班）。他們也獲准重新穿上軍常服，隨同呂坤修司令與校長譚芳榮少將，一起檢閱學生部隊。

依據「陸海空軍服制條例」，非現役軍人在三種情況下可穿著軍服：一、退伍、除役軍人，經國防部邀請參加慶典。二、後備軍人依法晉任授階。三、其他經國防部核准者。

陸軍司令部官員指出，陸官選拔傑出校友，今年是頭一回，特別向國防部報准，讓這些已經退伍的學長們，有機會一圓重新穿上軍服的夢想。

陸官101周年校慶，典禮由學員生指揮部編成演習連隊，由實習旅長張怡仁擔任閱兵部隊指揮官，編組含軍樂隊、校旗隊、實習營部及學生連隊等單位，於司令台前依序進行閱兵及分列式。

典禮結束後，呂坤修召見留外畢業生，聽取他們分享求學心得及軍旅生涯規劃，並勗勉畢業生應瞭解軍人捍衛國家、保護人民的責任與使命，充實本職學能及領導能力，以勤治軍、以勤練兵，將所學融入部隊，為陸軍帶來新風氣。

隨後在聯合餐廳舉行的校慶餐會，特別準備傳統鐵餐盒，象徵代代相傳的堅毅精神。李翔宙致詞勉勵學弟妹們，要秉持黃埔精神，精進學能，成為具備忠誠與領導能力的優質幹部。

陸軍官校16日舉行101周年校慶，三位當選傑出校友的退伍上將李翔宙、鄭德美、徐衍璞，都穿上二級上將軍常服，陪同司令呂坤修（前）校閱學員生部隊。圖／軍聞社
陸軍官校16日舉行101周年校慶，三位當選傑出校友的退伍上將李翔宙、鄭德美、徐衍璞，都穿上二級上將軍常服，陪同司令呂坤修（前）校閱學員生部隊。圖／軍聞社

陸軍 軍人 李翔宙 國防部 呂坤修

延伸閱讀

美軍隨意步伐引關注！川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

陸官101年校慶 陸軍司令：升官發財請往他處、貪生畏死勿入斯門

影／閱兵不再踢正步 陸官101周年校慶展現學生精實訓練

溪頭酒駕逆向對撞車禍釀8傷 肇事男搶救4天不治…傷者下一步可這樣做

相關新聞

首次選傑出校友！陸官建校101周年 李翔宙等退役上將「重溫軍服夢」

陸軍官校今天舉行建校101周年校慶，由陸軍司令呂坤修上將主持，並邀請歷屆校長、校友與學生家屬等嘉賓共襄盛舉。特別的是，今...

陸官101年校慶 陸軍司令：升官發財請往他處、貪生畏死勿入斯門

陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，陸軍司令呂坤修南下主持校閱學生閱兵分列式及校慶典禮；呂坤修指出，AI技術及無人機等新...

影／閱兵不再踢正步 陸官101周年校慶展現學生精實訓練

美國陸軍昨天慶祝建軍250周年，有近7000名軍人、軍車在華府進行閱兵，而在台灣今天是黃埔建軍暨陸軍軍官學校建校101周...

影／無人艇比武在即 海測確定三缺一 獨家直擊暗缺在北市試水

中科院主辦的「國內外廠商水面無人載具展示」將於6月17日登場，預計將有4家國內廠商進行公開的水面動態展示。由於傳出無人攻...

抗戰勝利80年／美軍空襲日本迫降 我軍民搶救65飛行員

二戰美軍空襲日本的故事，曾被拍成多個版本的電影，而第一部就是1944年的《東京上空30秒》（Thirty Seconds Over Tokyo）。不過，有關杜立德帶隊突襲日本東京後迫降中國大陸浙江等地的部分，在電影中就草草結束。 資深記者高凌雲根據文獻整理15架B-25迫降或墜毀後，搶救65位美軍的內容，以及蔣中正在日記寫下的心情。

美退役上將：2027年攻台論是「嚇阻用的」宣傳口號

二○二七年是中共解放軍百年，美軍高層不斷示警北京可能此時攻台，曾任太平洋總司令的退役海軍上將布萊爾則認為，此說法比較像是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。