首次選傑出校友！陸官建校101周年 李翔宙等退役上將「重溫軍服夢」

陸軍官校今天舉行建校101周年校慶，由陸軍司令呂坤修上將主持，並邀請歷屆校長、校友與學生家屬等嘉賓共襄盛舉。特別的是，今年陸官校慶首度選出傑出校友，名單是三位退伍上將李翔宙（63年班）、鄭德美（67年班）、徐衍璞（72年班）。他們也獲准重新穿上軍常服，隨同呂坤修司令與校長譚芳榮少將，一起檢閱學生部隊。

依據「陸海空軍服制條例」，非現役軍人在三種情況下可穿著軍服：一、退伍、除役軍人，經國防部邀請參加慶典。二、後備軍人依法晉任授階。三、其他經國防部核准者。

陸軍司令部官員指出，陸官選拔傑出校友，今年是頭一回，特別向國防部報准，讓這些已經退伍的學長們，有機會一圓重新穿上軍服的夢想。

陸官101周年校慶，典禮由學員生指揮部編成演習連隊，由實習旅長張怡仁擔任閱兵部隊指揮官，編組含軍樂隊、校旗隊、實習營部及學生連隊等單位，於司令台前依序進行閱兵及分列式。

典禮結束後，呂坤修召見留外畢業生，聽取他們分享求學心得及軍旅生涯規劃，並勗勉畢業生應瞭解軍人捍衛國家、保護人民的責任與使命，充實本職學能及領導能力，以勤治軍、以勤練兵，將所學融入部隊，為陸軍帶來新風氣。

隨後在聯合餐廳舉行的校慶餐會，特別準備傳統鐵餐盒，象徵代代相傳的堅毅精神。李翔宙致詞勉勵學弟妹們，要秉持黃埔精神，精進學能，成為具備忠誠與領導能力的優質幹部。