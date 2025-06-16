IDF戰機4月訓練火焰彈意外擊發…調查結果出爐 空軍：機械因素
空軍IDF經國號戰機4月30日執行例行訓練，在台南上空發生空中火焰彈意外擊發。經過調查，空軍司令部今天表示，已排除人為及環境因素，並已針對可能的機械因素，執行全機隊一次性特檢，杜絕類似案件再發生。
戰機裝備火焰彈的目的為遭受敵方飛彈來襲時，透過施放火焰彈達到干擾來襲飛彈的目的，使戰機脫離免於遭到飛彈攻擊。
空軍台南基地一架IDF經國號戰機於4月30日下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發，空軍司令部隨即派員調查，釐清肇因，調查結果於近期出爐。
空軍司令部今天說明，依人為、環境及機械3大層面釐清各項肇因，已排除人為因素及環境因素，並已針對可能的機械因素執行全機隊一次性特檢，杜絕類似案件再發生。
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