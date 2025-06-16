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陸官101年校慶 陸軍司令：升官發財請往他處、貪生畏死勿入斯門

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影

陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，陸軍司令呂坤修南下主持校閱學生閱兵分列式及校慶典禮；呂坤修指出，AI技術及無人機等新式武器主宰當前的戰爭型態，勉勵學生要「汲取新知」，並以「升官發財請往他處、貪生畏死勿入斯門」勉勵學生傳承黃埔精神。

陸軍官校今天舉行101周年校慶，和去年100周年盛大舉行的校慶，有賴清德總統及國防部長顧立雄聯袂參加的相比，相形失色不少，國防部僅派陸軍司令呂坤修南下主持。

呂坤修校閱由學生代表進行的閱兵分列式表演，發表致詞時提出五點和學生共勉， 希望學生能傳承黃埔精神、汲取新知、勇於面對挑戰、永守校訓精神，並以賴清德總統曾提及軍人是「無可取代」的職業，期勉所有軍職同仁及官校生，不可妄自菲薄。

呂坤修並以現代最夯的AI技術為例指出，AI技術與新興科技已主宰著當前的戰爭型態，以及近年陸軍獲得許多新式武器裝備，包含M1A2T戰車、海馬斯火箭及無人機等，勉勵官校生應以「汲取新知」準備自己，以適應未來的工作環境。

陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，陸軍司令呂坤修南下主持校閱。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，陸軍司令呂坤修南下主持校閱。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，學生閱兵分列式進場。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，陸軍司令呂坤修南下主持校閱。記者劉學聖／攝影
陸軍官校今天上午舉行101周年校慶，陸軍司令呂坤修南下主持校閱。記者劉學聖／攝影

陸軍 國防部 呂坤修

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