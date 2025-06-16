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影／閱兵不再踢正步 陸官101周年校慶展現學生精實訓練

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，官校生整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，官校生整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影

美國陸軍昨天慶祝建軍250周年，有近7000名軍人、軍車在華府進行閱兵，而在台灣今天是黃埔建軍暨陸軍軍官學校建校101周年，校方隆重舉行校慶典禮，並由陸軍上將司令呂坤修親臨主持，校閱學生部隊，並進行閱兵儀式，學生們手持步槍以齊步方式整齊畫一通過司令台，展現平日精實訓練成果，校慶活動特別邀請備役上將李翔宙、鄭德美、徐衍璞等傑出校友以及地方仕紳與學生家屬齊聚一堂共襄盛舉，見證黃埔歷史榮光再續新篇。

陸官今天舉辦黃埔建校101周年校慶，有別以往今年官校生沒有再踢正步，而是以昂首齊步展現軍容，陸軍司令呂坤修致詞時也肯定官校學生承黃埔精神賡續成長蛻變，汲取新知強化本職學能，並陶鑄領導能力勇於面對挑戰，永守校訓精神展現陸軍新貌，呂坤修說現在戰爭已經由AI技術與新興科技主宰，近年陸軍獲得許多新式武器裝備，包含M1A2T戰車、海馬士火箭及無人機等，學生應汲取新知、做好準備，禁得起打磨、熬得過淬鍊、扛得起責任，培養終身學習習慣，跟上時代潮流，適應未來環境。

儀式隨後展開閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容，其中女官校生編成1個女閱兵連，展現學生勤訓精練成果。

陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，由陸軍司令呂坤修（左二）主持。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，由陸軍司令呂坤修（左二）主持。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，今年官校生不再踢正步，而以齊步昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，並邀請學生家長觀禮。記者劉學聖／攝影
陸官今天舉辦101周年校慶，特別舉辦閱兵暨分列式，並邀請學生家長觀禮。記者劉學聖／攝影

陸軍 海馬士 呂坤修

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