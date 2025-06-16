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影／無人艇比武在即 海測確定三缺一 獨家直擊暗缺在北市試水

聯合報／ 聯合報記者 徐宇威 台北即時報導
17日中科院舉辦的無人船公開展示，將缺席動態展演的「食人魚9」無人艇，日前在北市雙溪碼頭低調測試。記者徐宇威／攝影
17日中科院舉辦的無人船公開展示，將缺席動態展演的「食人魚9」無人艇，日前在北市雙溪碼頭低調測試。記者徐宇威／攝影

中科院主辦的「國內外廠商水面無人載具展示」將於6月17日登場，預計將有4家國內廠商進行公開的水面動態展示。由於傳出無人攻擊艇案可能將移交海軍建案，競爭格外激烈，這場展示因此備受矚目，也被外界稱為「快奇比武」。

然而，其中一家設計規格最大、構型最複雜，且唯一採用雙舷內機、雙軸雙噴推進的攻擊無人艇，確定將缺席公開動態展示，為這場無人水面載具的較勁盛事埋下伏筆。

其餘三家確定參與公開動態展示的廠商，分別為：已與中科院簽約合作快奇專案的龍德造船，派出自研的「黑潮」無人艇；與無人機及鋁船結盟的雷虎科技，則由金屬船「海鯊800」代表出陣；以複合材料見長的碳基科技則派出四家中體積最小的雙船體「碳險家一號」。這三艘無人水面載具日前均已完成正式展示前的海上測試。

至於缺席動態展示的哥倫遊艇業者表示，參展的「食人魚9」攻擊無人艇因先前兩個友盟國家客戶表達興趣，並提出額外設計需求，目前仍處於技術協調階段，其中部分內容被列為敏感技術，因此無法對外公開，也導致無法參與動態展示。

近期快奇專案接連有廠商發生訊號中斷失聯、甚至船體進水等意外，為確保公開展示順利進行，記者獨家直擊無法參與公開動態的「食人魚9」，低調現身台北市雙溪碼頭進行靜態測試。據了解，此次下水除為靜水動態測試外，也為拍攝展示用影像所用。現場因為是公開環境，並未進行引擎運轉等動態操作。

至於原型艇後續研發進度，業者表示，待技術協調完成、相關公開限制解除後，預計將於9月國防展前展出完整成果。

食人 載具 中科院

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