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前美軍情報官談台兵推第一擊困境 籲掌握輿論爭支持

中央社／ 華盛頓15日專電

兵推「台灣組」未打第一擊，引發關注。前美軍情報官史都德曼說，台灣的行動將予北京藉口升級，確實是戰略困境；台灣需證明已竭力避免直接回應、不斷拋出影片、無線電通話音訊還原事件，戳破北京論述，才更有機會贏輿論。

台北政經學院基金會日前舉行「台海防衛兵推」，其中「台灣組」在中共船舶進犯台灣領海後，未祭出反制行動、實施第一擊。前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（Mike Studeman）13日以電子郵件回覆中央社對台灣組作為的提問並提供建議。

史都德曼說，任何戰術行動的道德制高點及合法性都將在資訊領域受到質疑，「坦白說，中國在更多地方擁有更多宣傳工具，所有工具都處於隨時準備散播北京宣傳的狀態，將自己形容成受台灣主動侵略的受害者」。

史都德曼立場友台，現任非營利研究組織密特（MITRE）國安研究員。他據報於2020年擔任印太司令部負責情報的J2部門指揮官時低調訪台，成為近幾年來訪台位階最高的美國軍官之一。

史都德曼於信中指出，最糟糕的情況是，台灣的行動可能會使北京在各個領域採取非常強烈的反制措施來懲罰台灣，這甚至可能給予中國藉口迅速升級衝突，或為解放軍制定新的交戰規則。

他表示，這些戰術案例及其發展方式，將成為美國、日本及其他國家對台灣展現政治支持的小型試金石。他認為，很難預測政治領袖願意為台灣提供何種程度的支持，當這些戰術互動演變為台灣與中國「各說各話」時，更是如此。

因應暴力戰術互動所能做的最佳準備方面，史都德曼建議提前在資訊空間中握有主導地位，揭露中國行動，將其描繪成侵略者、挑釁者及威脅，且不只針對台灣，也衝著所有區域國家而來。

「台灣必須不斷警告中國正在逼近紅線，這將迫使台灣強烈反應。在危機發生前、中、後，必須迅速、清楚地傳達訊息。」

他也建議台灣提供影片、無線電通話音訊、地圖上還原事件發生的過程（map-based replays）及其他證據，證明中國持續擴張侵略行為，導致局勢走向危機點的趨勢，以證明台灣的立場。

史都德曼在信中一再強調在資訊層面取勝的必要性。他指出，台灣應製作易於理解的多媒體資料包，透過所有可用管道不間斷傳播最佳訊息，才能更有機會在國際輿論場中取勝。

此外，台灣也需要密切關注中國的敘事，並迅速戳破其中的虛假、不完整或捏造的部分。台灣必須迅速且反覆地執行，因為中國也會調整訊息與反制訊息的策略。

史都德曼說，台灣還需要證明已盡一切努力避免直接回應，包括廣播警告、機動演習、信號傳遞及警告性射擊、船體逼近對方軍艦及啟動火控系統等。

「台灣的決心將受到考驗。如果無法在正確的時間、以正確的方式展示適當地運用實力與決心，只會招致更深層、更難以接受的侵犯，最終將破壞保護台灣作為民主政體生存所需的防禦體系。」

媒體關切「台灣組」在應對中國攻占東沙島、公務船舶進犯台灣領海12浬時無作為。擔任推演人員的退役陸軍上將胡鎮埔11日表示，考量中共占領東沙島是誘使國軍海空救援，形成海空軍與共軍變成「早期決戰」，不能讓東沙影響台灣整體防衛，因此國軍並未馳援。

他說，對進入台灣12浬的中共船舶採取併航監控驅離的方式，避免過度反應。

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