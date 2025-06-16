美退役上將：2027年攻台論是「嚇阻用的」宣傳口號

二○二七年是中共解放軍百年，美軍高層不斷示警北京可能此時攻台，曾任太平洋總司令的退役海軍上將布萊爾則認為，此說法比較像是宣傳口號，台灣愈能讓北京覺得出兵風險過高，甚至可能影響共黨統治存續，就愈有嚇阻效果，台海維持和平的機率就愈大。

布萊爾上周應邀參加台北政經學院基金會「二○二五台海防衛兵推」，返美前接受媒體訪問表示，五角大廈每年都發布中共軍力評估，提及解放軍正逐步擴張，目標是成為世界一流軍隊，但二○二七年只是過程中的一個階段，不會是一個決定性的時刻。

布萊爾說，觀察解放軍發展，其現代化步伐是全面性的，例如大量投資核子嚇阻、太空系統、航艦戰鬥群、遠程後勤支援等領域，都不是專為犯台而打造；北京若有專為建立對台作戰能力的具體時間點，解放軍發展模式應該會非常不同。

布萊爾強調，絕不會低估解放軍卅年來的進步，但認為人員素質的提升，不大可能趕上硬體更新速度，人員即使努力訓練、演習，還是無法代替實戰經驗，而從近年仍有多位將領突然「消失」下落不明，則可看出貪腐問題依舊存在。

他表示，如果到了二○二七年，台灣已採取必要的強化防衛能力措施，美方也持續推進高超音速武器與其他先進科技的研發，屆時的整體態勢，美國與台灣仍能維持有利地位。台灣愈能讓北京覺得出兵風險過高，甚至可能影響共黨統治存續，就愈有嚇阻效果，台海維持和平的機率就愈大。

布萊爾肯定台灣軍官體系不屬任何政黨，而是效忠國家。但國軍與中共一樣，也面臨缺乏戰場經驗的問題。台灣尤其吃虧之處，是無法和他國聯合演訓，交流訓練也比較缺乏，但與美軍合作已比廿年前改善很多。國軍另一點值得稱道的是，清楚自身所面臨的威脅，例如對哪些地區可能被敵人發動兩棲或空降攻擊，相關資訊都一清二楚。