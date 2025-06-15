中共航艦已突破第二島鏈？美前太平洋總司令：戰時早被擊沉

應邀來台參加台海防衛兵推的美軍前太平洋總司令布萊爾上將表示，中共海軍軍力是否已足以突破第二島鏈，須分清平時與戰時的區別，對於嚇阻而言，一旦戰爭爆發，中共海軍是否真有能力維持艦隊平時在當地的存在？

布萊爾離台前接受媒體訪問。被問及中共海軍的「雙航母打擊群」已經突破第一島鏈，甚至航出第二島鏈，是否代表區域嚇阻力量已經破防？布萊爾則回答，必須分清平時與戰時的區別，平時各國軍艦都可以在世界各地的國際水域自由航行；對於嚇阻而言，真正的問題是，一旦戰爭爆發，是否真有能力維持艦隊在當地的存在？

在答覆記者追問時，布萊爾說：如果現在是戰時，解放軍處於該位置的艦艇，早就已經被擊沉了。