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中共航艦已突破第二島鏈？美前太平洋總司令：戰時早被擊沉

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
美軍前太平洋總司令布萊爾。記者程嘉文／攝影
美軍前太平洋總司令布萊爾。記者程嘉文／攝影

應邀來台參加台海防衛兵推的美軍前太平洋總司令布萊爾上將表示，中共海軍軍力是否已足以突破第二島鏈，須分清平時與戰時的區別，對於嚇阻而言，一旦戰爭爆發，中共海軍是否真有能力維持艦隊平時在當地的存在？

布萊爾離台前接受媒體訪問。被問及中共海軍的「雙航母打擊群」已經突破第一島鏈，甚至航出第二島鏈，是否代表區域嚇阻力量已經破防？布萊爾則回答，必須分清平時與戰時的區別，平時各國軍艦都可以在世界各地的國際水域自由航行；對於嚇阻而言，真正的問題是，一旦戰爭爆發，是否真有能力維持艦隊在當地的存在？

在答覆記者追問時，布萊爾說：如果現在是戰時，解放軍處於該位置的艦艇，早就已經被擊沉了。

他解釋，北京現在所做的，就是所謂「炮艦外交」——把大型軍艦開到第二島鏈外，然後對台灣、日本和美國施壓，要求對方做出政治讓步。但真正重要的是，一旦發生戰爭，解放軍艦艇若還在這些遙遠的海域活動，將會被擊沉。現在承平時期的航行，其實沒有真正的政治意義。

山東號航空母艦。圖／路透資料照片
山東號航空母艦。圖／路透資料照片

軍艦 海軍 戰爭

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