布萊爾看兩岸：共軍貪腐問題仍在 國軍缺乏對外交流是硬傷

美軍前太平洋總司令布萊爾上將，應邀來台參加台北政經學院基金會「2025台海防衛兵推」，他在返美前接受媒體訪問，談到對兩岸軍人的看法。布萊爾說，解放軍確實有優秀的將領與幹部，但是軍中貪腐問題顯然也尚未根除，整體表現仍處於參差狀態；國軍的問題則是無法與其他國家聯合演訓，對外交流機會太少。

布萊爾說，要成為解放軍的將領，需要具備的不只是軍事指揮能力，還有很多其他層面的技巧。例如在2005年左右，軍隊還經營農場、夜總會、進出口貿易，深度涉入商業活動。另一件眾所周知的是，某些軍階晉升，往往要付錢給「對的人」。

媒體追問，這種情況如今是否仍然嚴重？布萊爾認為，從近幾年十名解放軍高階將領的「消失」，完全下落不明，顯示問題依舊存在。

不過布萊爾也強調，當然也有很多解放軍的將領是認真奉獻的，重視軍紀與實戰訓練，努力成為優秀的作戰指揮官。整體來說，解放軍是一個很複雜的混合體。

至於國軍方面，布萊爾說，一個非常重要且令人敬佩的發展，是軍官體系已不再屬於任何政黨，而是基於效忠國家。「不是綠的，也不是藍的，而是青天白日滿地紅」。他認為整體而言，解放軍的體制充滿其他考量因素，美、台、日、澳的軍官晉升制度，更能培養出真正優秀的指揮官。

但布萊爾也提到，台灣與中共一樣，軍方也已經很沒有打仗，缺乏經驗。台灣尤其吃虧之處，是無法和其他國家聯合演訓，交流訓練也比較缺乏。不過就台美雙邊而言，現在的合作情況已經比20年前好了很多。另外台灣軍方值得稱道的是，非常清楚自己所面臨的威脅為何，而且對可能戰場經營已久，對哪些海灘可以登陸，哪些地帶可以空降，這些資訊都非常清楚。

至於日前印巴衝突中，巴基斯坦在遠距離擊落印度飆風戰機，引起各國震撼。布萊爾對此認為，不必特別在意戰事初期的狀況，因為某方可能一開始取得優勢，但關鍵在於誰能更快適應、誰能更快配合戰場需求作出改變，並且迅速進行升級，壓制對方的系統。他對美軍這方面表現有信心，也相信台灣具備這樣的調整能力。