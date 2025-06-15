眾院委員會通過…美擬撥150億 助台灣提升防衛能力

美國聯邦眾議院撥款委員會十二日以卅六票贊成、廿七票反對，通過二○二六財年國防撥款法案，其中五億美元（約台幣一五○億元）將用於台灣安全合作倡議（ＴＳＣＩ），以提升台灣的防衛、戰備及嚇阻能力。該法案接下來將送交眾議院全體會議處理。

根據該委員會新聞稿，國防撥款法案共提供八三一五億美元（台幣約廿五兆元）的可自由支配預算，以推動美國總統川普的「美國優先」議程。該法案將投資美國軍事優勢，並捍衛美國邊境免遭威脅。

該法案包括撥款五億美元，由美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）管理，用於ＴＳＣＩ，有效期至後年九月卅日。

該法案載明，該筆資金可供美國國防部長在國務卿同意下使用，向台灣提供援助，包含新採購的防禦物資和服務，以及軍事教育與訓練。美國防長也必須每季向國會國防委員會提交有關這筆資金使用與狀態的報告。

根據該委員會提交的法案報告，這筆資金將用於提升台灣的防衛等能力，且這些計畫應與其他安全援助計畫整合，達到互補效果，以免重疊。

眾議院撥款委員會也請美國國防部長在該法案實施後六十天內，向國會參、眾兩院撥款委員會提交資金使用計畫。