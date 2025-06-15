聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤艦航行測試 朝海測邁進一步

聯合報／ 記者李人岳劉學聖／連線報導
國造潛艦原型艦海鯤號昨天在高雄港區內，進行動力及相關系統的最後測試與調校。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號昨天在高雄港區內，進行動力及相關系統的最後測試與調校。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號究竟何時展開海上測試引發外界關注，停靠台船碼頭多時的海鯤艦昨天在高雄港區內，依靠自身動力進行航行測試，並且升起三具光電桅桿，朝出海測試更前進一步。

海軍官員表示，海鯤艦昨天進行動力及相關系統的最後測試與調校，測試結果正常，後續只要確認安全達到標準，即可出海展開海上測試。

海鯤艦原訂四月展開海測，不過兩個多月過去始終只聞樓梯響，停靠高雄港第九二號碼頭多時的海鯤艦，昨天下午一點半左右終於出現在高雄港台船港區內，海鯤艦在不靠拖船的情況下，依靠自身動力航行，並多次進行原地迴轉等動作，同時也伸放三具光電桅桿。

海鯤艦測試期間，甲板及帆罩上都有工程人員緊盯海鯤號的航行狀態，甲板上護欄也都已撤除，工作人員繫安全繩固定；據了解，潛艦內官兵都在各部位進行各項裝備測試，岸邊也有海軍人員觀察海鯤艦的測試過程。整個測試航程在下午四點左右結束，歷時約兩個半小時。

海鯤艦的測試進度也牽動潛艦預算能否順利解凍，但原訂四月開始的測試一延再延，國防部顧立雄強調海測沒有時間表，必須達到安全條件才能出海；海軍司令部則表示海鯤艦已到海測最後確認準備階段，目標仍是今年九月完成測試、十一月交艦。

高雄港 顧立雄 潛艦 海鯤號 國防部

延伸閱讀

退役海軍士兵趁獨處「偷吃國中女友」觸法 賠錢獲緩刑

麗星郵輪重返高雄港 推28個冬季航次：創6億元觀光產值

高雄港吸引國際郵輪有成 114年估達115艘次

高雄港拖船拖工作平台貓鼻頭海域擱淺 海巡急救援4人

相關新聞

影／海鯤潛艦出海前港內自力航行測試 光電桅桿大方秀

國造潛艦海鯤號原型艦原本預計四月進行海測，但卻遲遲未能如期進行也引發外界關注，停靠台船碼頭多時的海鯤艦今天下午一點半左右...

海鯤艦航行測試 朝海測邁進一步

國造潛艦原型艦海鯤號究竟何時展開海上測試引發外界關注，停靠台船碼頭多時的海鯤艦昨天在高雄港區內，依靠自身動力進行航行測試...

海鯤艦高雄港內浮航 軍事學者：應能依規劃完成海測

國造潛艦原型艦海鯤艦今天在高雄港內進行浮航，軍事學者蘇紫雲指出，海鯤艦今天進行全系統調校測試，主機、輪機與舵機都進行運作...

邁向海測第一步 海鯤艦高雄港內以自身航行測試

國造潛艦原型艦海鯤號究竟何時展開海上測試引發外界關注，停靠台船碼頭多時的海鯤艦今天在高雄港區內，依靠本身動力進行航行測試...

Google地球衛星圖資更新 裝甲兵學校M1A2T戰車群壯觀

Google地球衛星圖資近期更新，陸軍新竹裝甲兵學校校區呈現M1A2T戰車、M1070A1重裝備運輸車、M1000重裝備...

P-3C巡邏機反潛裝備升級建案延宕 引顧立雄頻關切

空軍P-3C反潛巡邏機是目前國軍擔任海上巡邏、反潛的主力機種之一，因已服役超過10年，空軍預計編列150億元進行反潛裝備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。