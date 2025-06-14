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海鯤艦高雄港內浮航 軍事學者：應能依規劃完成海測

中央社／ 台北14日電
國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，並大方伸出三隻光電桅桿，朝正式出海測試更前進一步。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，並大方伸出三隻光電桅桿，朝正式出海測試更前進一步。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤艦今天在高雄港內進行浮航，軍事學者蘇紫雲指出，海鯤艦今天進行全系統調校測試，主機、輪機與舵機都進行運作測試，代表接近海測階段，未來應能依照規劃完成海測。

中央社記者今天下午在高雄港內直擊，海鯤艦緩緩離開台船碼頭，以自主動力在港區進行浮航，可看見海鯤艦甲板上有超過10名以上技術人員，帆罩上亦有數名人員，且帆罩內的光電桅杆亦豎起，舷號711清晰可見，一旁並有小船伴隨航行。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，對比海鯤艦4月離開浮塢時是有工作船進行推拉，這次海鯤艦浮航沒有看到工作船伴隨，代表主機、輪機與舵機都已經在進行測試。

蘇紫雲指出，海鯤艦目前的吃水深度比先前深，代表艦內的裝備都已安裝完成，且已裝填油料，已經是實際浮航狀態的吃水深度，這次的浮航動力測試也算是海上測試前的debug（除錯）階段，且光電桅杆、呼吸管、航海雷達豎起，代表使用到浮航時的助航設備，均顯示距海上測試的階段已近。

蘇紫雲說明，先前光電桅杆在2024年初時發生延宕交貨情況，連帶影響測試時間延後，原定今年4月開始進行的海測，至今延宕2個多月，在工程管理上仍是可接受的範圍內，而國防部長顧立雄先前強調，海鯤艦沒有時間表，安全是唯一指標，海鯤艦今天浮航，代表接下來應能完成海測，並順利交艦予海軍。

蘇紫雲 海鯤 國防部

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