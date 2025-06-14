影／海鯤潛艦出海前港內自力航行測試 光電桅桿大方秀

國造潛艦海鯤號原型艦原本預計四月進行海測，但卻遲遲未能如期進行也引發外界關注，停靠台船碼頭多時的海鯤艦今天下午一點半左右終於出現在高雄港台船港區內，現場可見海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，並大方伸出三隻光電桅桿，朝正式出海測試更前進一步，岸邊還有海鯤潛艦的士兵在岸上觀察海鯤號的航行姿態，潛艦內官兵也都就位進行各項裝備測試，甲板及帆罩上都有工程人員緊盯海鯤號的航行狀態，整個測試一直到下午四點順利結束。

今天下午海鯤號潛艦在高雄港區內，在沒有拖船拖帶的情況下，依靠本身動力進行航行測試，並且多次進行原地迴轉等動作，艦上甲板也有穿著深藍色工作服、頭戴工程安全帽的工作人員巡視，帆罩上有三隻光電桅桿都在進行測試中，現場也吸引不少軍事迷到場搶拍。海鯤艦原定4月起展開海上測試，不過至今尚未出海，軍方對於究竟何時可以展開海測始終低調，國防部長顧立雄強調沒有時間表，確保安全標準才會出海，海軍方面則表示海鯤艦已經達到出海前的最後安全整備階段。 國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，吸引民眾前來觀賞。記者劉學聖／攝影 國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，並大方伸出三隻光電桅桿，朝正式出海測試更前進一步。記者劉學聖／攝影 國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，並大方伸出三隻光電桅桿，朝正式出海測試更前進一步。記者劉學聖／攝影 國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，並大方伸出三隻光電桅桿，朝正式出海測試更前進一步。記者劉學聖／攝影 國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，並大方伸出三隻光電桅桿，朝正式出海測試更前進一步。記者劉學聖／攝影 國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，並大方伸出三隻光電桅桿，朝正式出海測試更前進一步。記者劉學聖／攝影 國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，吸引許多軍事迷前來搶拍。記者劉學聖／攝影 國造潛艦海鯤號今天下午一點半左右出現在高雄港台船港區內，海鯤潛艦依靠本身動力進行航行測試，並大方伸出三隻光電桅桿，朝正式出海測試更前進一步。記者劉學聖／攝影