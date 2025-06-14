Google地球衛星圖資更新 裝甲兵學校M1A2T戰車群壯觀

一名北市26歲男子放棄中華民國國籍、入籍中華人民共和國已約9年，卻在去年接獲區公所公文，要求他返台服役，否則將依法究辦，家屬直斥「荒謬」，憂心他若返回大陸，恐遭叛國罪名追究。北市兵役局則表示，此為依據內政部公函辦理。內政部及陸委會也稱不因入了陸籍，就免除服役義務。賴政府一方面將對岸定位為敵對勢力，視各種交流為統戰行為，如今卻又要求大陸公民返台服兵役，令人不禁想起周星馳《功夫》裡的名言：「你搞得我好亂啊。」

2025-06-14 05:50