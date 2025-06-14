快訊

印航空難唯一倖存旅客憶當時：自己解開安全帶「難想像從火球走出去」

步伐加快！ 陳奕爆雙喜臨門後悄辦婚宴 紀曦晨高訂婚紗曝光

對外冷靜、對家人超暖！「3星座」溫柔只留給最親的人

Google地球衛星圖資更新 裝甲兵學校M1A2T戰車群壯觀

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
Google地球衛星圖資近期更新，陸軍新竹裝甲兵學校校區呈現M1A2T戰車、M1070A1重裝備運輸車、M1000重裝備運輸板車的集用場，相當壯觀。圖／取自Google Earth
Google地球衛星圖資近期更新，陸軍新竹裝甲兵學校校區呈現M1A2T戰車、M1070A1重裝備運輸車、M1000重裝備運輸板車的集用場，相當壯觀。圖／取自Google Earth

Google地球衛星圖資近期更新，陸軍新竹裝甲兵學校校區呈現M1A2T戰車、M1070A1重裝備運輸車、M1000重裝備運輸板車的集用場，相當壯觀。

美國售台108輛M1A2T「艾布蘭」戰車，首批38輛於去年底運回台灣後，展開換裝訓練，根據射擊通報，6月16日起到7月中旬，將在新豐坑子口靶場展開實彈射擊訓練。第2批42輛M1A2T戰車預計於本（6）月底前運抵台灣。首支M1A2T部隊預計下半年成軍，軍方已在規畫成軍典禮。

針對裝校衛星圖資呈現M1A2T戰車集用場，陸軍司令部今日表示，首批M1A2T戰車於去年底交裝，目前刻正實施換裝訓練。審視該畫面未涉機敏；後續將持續向有關單位溝通協議，將營區建物適當遮蔽，以維國防安全。

而國軍漢光41號演習實兵操演即將於下月舉行，在今年兵棋推演防衛軍已使用M1A2T戰車參數下，M1A2T戰車會否在北部參與實兵演練？陸軍官員說，因尚未正式成軍，新型戰車不會出營參與演練。

陸軍 戰車 M1A2T

延伸閱讀

基隆三軍武器公園將拆走入歷史 F104戰鬥機回桃園

太陽裂開了？ 鄭明典解惑「日冕洞」：面向地球時通常帶來地磁擾動

華府閱兵儀式14日登場 1991年以來規模最大

M1A2T戰車拚下半年成軍 下周起展開實彈射擊

相關新聞

Google地球衛星圖資更新 裝甲兵學校M1A2T戰車群壯觀

Google地球衛星圖資近期更新，陸軍新竹裝甲兵學校校區呈現M1A2T戰車、M1070A1重裝備運輸車、M1000重裝備...

P-3C巡邏機反潛裝備升級建案延宕 引顧立雄頻關切

空軍P-3C反潛巡邏機是目前國軍擔任海上巡邏、反潛的主力機種之一，因已服役超過10年，空軍預計編列150億元進行反潛裝備...

美眾院委員會通過國防撥款法案 含5億美元助台防衛

中共持續對台軍事施壓之際，美國聯邦眾議院撥款委員會昨天通過2026財政年度國防撥款法案，其中包括5億美元（約新台幣149...

改入陸籍依法仍要當台灣兵 學者：權利義務不對等「違憲」

北市一名男子改入陸籍還要當台灣兵，依法仍負有服役義務，不因喪失台灣地區人民身分而有差別。學者認為，台灣地區與大陸地區人民...

要大陸公民當台灣兵，賴政府的矛盾與錯亂

一名北市26歲男子放棄中華民國國籍、入籍中華人民共和國已約9年，卻在去年接獲區公所公文，要求他返台服役，否則將依法究辦，家屬直斥「荒謬」，憂心他若返回大陸，恐遭叛國罪名追究。北市兵役局則表示，此為依據內政部公函辦理。內政部及陸委會也稱不因入了陸籍，就免除服役義務。賴政府一方面將對岸定位為敵對勢力，視各種交流為統戰行為，如今卻又要求大陸公民返台服兵役，令人不禁想起周星馳《功夫》裡的名言：「你搞得我好亂啊。」

新聞眼／催大陸公民返台服役…國家定位任意切換 賴政府邏輯錯亂

北市男子放棄我國國籍、入籍對岸，卻收到回台當兵的公文，讓家屬及當事人跳腳。事實上，依中華民國憲法及「兩岸人民關係條例」揭示的「一國兩區」憲制基礎，這紙公文並沒有錯，反倒是民進黨立委沈伯洋提案修法免除這類案例的服兵役義務，凸顯賴政府在兩岸政策的雙重標準與政治操弄荒腔走板，才會出現如此邏輯錯亂的荒謬結局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。