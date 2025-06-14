Google地球衛星圖資更新 裝甲兵學校M1A2T戰車群壯觀
Google地球衛星圖資近期更新，陸軍新竹裝甲兵學校校區呈現M1A2T戰車、M1070A1重裝備運輸車、M1000重裝備運輸板車的集用場，相當壯觀。
美國售台108輛M1A2T「艾布蘭」戰車，首批38輛於去年底運回台灣後，展開換裝訓練，根據射擊通報，6月16日起到7月中旬，將在新豐坑子口靶場展開實彈射擊訓練。第2批42輛M1A2T戰車預計於本（6）月底前運抵台灣。首支M1A2T部隊預計下半年成軍，軍方已在規畫成軍典禮。
針對裝校衛星圖資呈現M1A2T戰車集用場，陸軍司令部今日表示，首批M1A2T戰車於去年底交裝，目前刻正實施換裝訓練。審視該畫面未涉機敏；後續將持續向有關單位溝通協議，將營區建物適當遮蔽，以維國防安全。
而國軍漢光41號演習實兵操演即將於下月舉行，在今年兵棋推演防衛軍已使用M1A2T戰車參數下，M1A2T戰車會否在北部參與實兵演練？陸軍官員說，因尚未正式成軍，新型戰車不會出營參與演練。
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