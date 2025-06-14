催大陸公民返台服役 陸委會、內政部：原有戶籍就有義務

北市民眾接到區公所通知，要他放棄中華民國國籍、現為中國大陸籍的姪子返台服兵役，陸委會及內政部均表示，在台原有戶籍的陸籍男子，依法仍負有服役義務，不因喪失台灣地區人民身分而有差別，不容有迴避空間。國防部也說，接獲役政司通報大陸地區來台役男徵集入營名冊，經核對基本資料後，即通報各軍司令部加強考核及管理。

而民進黨立委沈伯洋表示，假設已經取得中國的戶籍、國籍，又在台灣當兵，可以取得軍營內資料，這會有些國安風險，他已提出修法免除這類案例的服兵役義務。不過，內政部與國防部都已明白反對。據了解，藍綠立委都認為沈伯洋的提案不易過關。

陸委會表示，依兩岸條例第九條之一第二項規定，在中國大陸設籍或領用陸方護照者，喪失台灣人民身分及在台選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他在台灣設有戶籍所衍生相關權利，但因台灣人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

陸委會稱，該條立法目的係為維護「服役公平性」，避免役男利用到中國大陸設戶籍以逃避兵役，對具類此身分之役男，國防部會有適當的管理及處置方式，防杜相關國安疑慮。

內政部也說，兵役義務屬憲法所定基本國民義務，任何人不得藉由更改戶籍方式規避。役齡男子儘管喪失台灣地區人民身分，原本應負的義務不會免除，包含兵役的義務在內，役齡男子在學緩徵等原因消滅後，依法仍應接受徵兵機關徵集及服役。

國防部表示，依「大陸地區來台定居人員入營服役役男管理有關辦法」規範，凡從大陸地區來台定居人員，經循兵役管道入營服役期間，由所隸單位主官加強考核管制跟進行輔導，並限制分發機敏單位任職。