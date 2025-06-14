新聞眼／催大陸公民返台服役…國家定位任意切換 賴政府邏輯錯亂

北市男子放棄我國國籍、入籍對岸，卻收到回台當兵的公文，讓家屬及當事人跳腳。事實上，依中華民國憲法及「兩岸人民關係條例」揭示的「一國兩區」憲制基礎，這紙公文並沒有錯，反倒是民進黨立委沈伯洋提案修法免除這類案例的服兵役義務，凸顯賴政府在兩岸政策的雙重標準與政治操弄荒腔走板，才會出現如此邏輯錯亂的荒謬結局。

賴清德總統定調大陸是境外敵對勢力後，兩岸對立升高，持續「獵殺」有大陸籍或居留證民眾，陸委會註銷部分陸配和在大陸福建省任教的「台籍教師」張立齊國籍，只因張持有大陸定居證，這些舉動意圖配合民進黨政治上的抗中立場，要他們選邊站；國防部卻規定放棄台籍的對岸人民，須返回台灣履行役男義務，令人錯愕。

賴清德今年拋出五大國安及統戰威脅、十七項因應策略，喊話國人團結抵抗分化。但如今賴政府卻要他門口中的「敵人」當兵保家衛國，照民進黨的邏輯，一群「敵對勢力」加入國軍行列，難道沒有滲透、背叛風險？一旦真有軍事衝突，他們會替誰打仗？這種國安政策與兵役規定的衝突，其實就是再次凸顯民進黨現在對於國家定位的錯亂。

抗中「認知作戰大師」沈伯洋倒是輕鬆看待，提案修法要讓放棄我國籍、領大陸護照的男子免除當兵義務，完全無視地方兵役單位警告此舉有助長逃兵的風險，也重重打臉國防部長顧立雄日前才宣示的立場，顧更重申要陸籍男子回來當兵這類要求，是兩岸人民關係條例的明文規定。

賴政府對此事出現兩派立場，要守住兵源不流失時，用的就是憲法「一國兩區」的憲政架構，只要生在台灣，就要人民盡當兵的義務，不因入籍對岸而免除；要搞抗中、仇中意識形態時，看待來自對岸或持對岸定居證的台灣人，滿腦子就是「敵對勢力」，要用國籍法、兩國論的思維辦之，擴大解釋，甚至逾越法令，為了政治目的任意切換國家定義，拿身分操弄人民，正是血淋淋的政治剝削。