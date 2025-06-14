催大陸公民返台服役 民眾憂返陸後依「叛國」論罪

台北市某廿六歲男子放棄中華民國國籍、入籍中華人民共和國約九年，去年區公所發文要求他返台服役，否則將法辦。家屬直呼「荒謬」，擔心當事人未來返陸有被依叛國論罪之虞。北市兵役局說明，一切均依內政部公函處理。

家屬向北市議員林杏兒陳情，指哥哥與大陸籍嫂子婚後育有一子，已在大陸定居卅多年，姪子一九九八年出生，曾在台灣報戶口且領有身分證，但二○一六年已放棄國籍，疫情後未再返台。

去年北投區公所兵役課致電要求姪子入伍，他質疑姪子早放棄國籍，為何還會被徵召入伍？去年十二月又發文，稱他姪子為列管役男，因於大陸地區設有戶籍，喪失台灣地區人民身分，但按兵役法第一條規定仍有兵役義務，須於三個月內返國接受徵集入伍。

「你叫一個拿中華人民共和國護照的人回來當兵，這有可能？」家屬說，未來不管在台灣當了幾天兵，恐怕回大陸都會被視為對國家沒有忠誠度，被當成叛國。

家屬：放棄國籍時 應告知兵役問題

家屬也質疑，姪子主動申辦放棄國籍，海基會行文至海協會才申辦大陸國籍，而非先在大陸申報戶籍才遭廢止台灣地區戶籍。他認為，當時申請放棄國籍時，若有兵役問題，政府應該不許可或應告知。

北市兵役局副局長林春來表示，一般收到內政部公文後，會清查並主動通知役男入伍。役男在國外、大陸地區求學有最高年限，大學是廿四歲，役政單位會於廿五歲開始清查，畢業後未繼續進修就得返台服役；碩士年限廿七歲、博士卅歲。

兵役局：台灣人民義務 未喪失免除

兵役局表示，這是中央法令，全國役男一體適用。如果廢除台灣戶籍可免除義務，可能會有人用來逃兵。依台灣地區與大陸地區人民關係條例九之一條第二項規定，役男在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，喪失台灣地區人民身分；但其因台灣地區人民身分所負的責任及義務，不因而喪失或免除。兵役就是其中之一。

兵役局另統計全市類似案例共九例，其中二人移送法辦、三人求學中、一人完成體檢等待當兵，三人辦理催告中。

林杏兒說，北市列管就有九例，外縣市一定也有，難保這些人中有人是共諜。以本案為例，聽家屬說當事人曾想參加共青團，若成真就是共產黨員，讓共產黨員進營區（服役），恐有洩漏軍事機密之虞。

林杏兒質疑，服兵役目的是保衛國家，這些列管個案嚴格來說是大陸人，且是總統賴清德口中的「境外敵對勢力」，對台灣怎有向心力？她認為政府此舉相當矛盾，雖是為了兵役公平性，但國安更重要。