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立委提案限制水域由海巡劃設 國防部：釋放錯誤訊息

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法委員提出修法草案，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管。國防部表示，立委欲以「淡化主權」的方式，協商劃定中共承認的我國司法行政水域，將對國際社會釋放錯誤訊息，國防部表示反對。記者宋原彰／翻攝
立法委員提出修法草案，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管。國防部表示，立委欲以「淡化主權」的方式，協商劃定中共承認的我國司法行政水域，將對國際社會釋放錯誤訊息，國防部表示反對。記者宋原彰／翻攝

國防部今天發布新聞稿表示，針對立法委員提出修法草案，欲以「淡化主權」的方式，協商劃定中共承認的我國司法行政水域，將對國際社會釋放錯誤訊息，國防部表示反對。

國民黨立委陳永康領銜提案修改兩岸人民關係條例，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管。引發經民連及多個罷團指控是矮化我方主權、意圖形塑「台灣問題是中國內政問題」的框架，要將兩岸「內戰化」。

國防部指出，國防部依兩岸人民關係條例第29條，公告臺灣地區之「禁止、限制水域」，維持臺海和平穩定現狀。部分委員提議將禁、限制水域改由海洋委員會公告，藉此「淡化主權」，將引發國際社會誤認我國「退讓主權」之疑慮。

國防部強調，中共長期曲解聯合國大會第2758號決議，主張一中原則、打壓我國際地位，宣稱對中華民國臺灣擁有主權；另不當擴張其海警法及海上交通安全法之管轄範圍，片面宣稱「廈金海域不存在禁止、限制水域」，強行登檢我國觀光船，均違兩岸人民關係條例之規定。

國防部進一步指出，中共近年藉由「聯合戰備警巡」等活動，對我實施針對性軍演，破壞兩岸和平及我主權存在之事實，均屬「歪曲法律、消滅主權」之例證，此次修法建議，將對國際社會釋放錯誤訊息，國防部不表認同。

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