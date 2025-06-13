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提案被指矮化主權 陳永康：建議把海洋法公約搞懂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳永康領銜提案修法，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管，引發多個罷團指控是矮化我方主權、要將兩岸「內戰化」。陳永康今受訪表示，提出這個議題是尊重行政院組織架構，跨部會的協商，但看行政院採不採納，如何降低兩岸衝突形式。記者林俊良／攝影
國民黨立委陳永康領銜提案修法，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管，引發多個罷團指控是矮化我方主權、要將兩岸「內戰化」。陳永康今受訪表示，提出這個議題是尊重行政院組織架構，跨部會的協商，但看行政院採不採納，如何降低兩岸衝突形式。記者林俊良／攝影

國民黨立委陳永康領銜提出「兩岸人民關係條例第29條修正草案」，將金馬外島禁限制水域的畫設由國防部改為海洋委員會主管，遭批矮化主權。陳永康今日駁斥，建議先把1982年海洋法公約的定義搞清楚，才能引述條款比較，而不是用個人的感受。

經民連召集人賴中強稱，國民黨立委提兩岸人民關係條例第29條修正草案，外離島禁止、限制水域由海洋委員會公告，及其司法行政事項及兩岸協議事項依現行兩岸條例辦理，涉及矮化主權、逃避國會監督。

陳永康說，禁限制水域跟國家的領海、主權，是完全不同的議題，外離島解嚴後，海巡是執法的問題，不是國防部的衛疆問題，有不同的政黨同仁提出看法，他認為是較狹義的解讀，因為並沒有所謂的內海化。在國際法裡，只有「internal waters」、「international waters」，建議把1982年海洋法公約的定義搞清楚，才能引述條款比較，而不是用個人的感受。

陳永康表示，我國不缺的就是法律專家，但在國際法，在海洋法，要能夠大家強化。他提出這議題，是尊重行政院的組織架構，跨部會的協商。看行政院採不採納，如何降低兩岸衝突形式。他非常敬佩海巡署，執法過程堅持我方立場。在禁限制水域裡，國軍並不能有射擊的權力，所以這要做個溝通，因此針對條例，大家做好溝通，這是好現象，而非因為偏好哪一個，替對方找到理由，變成內海化，這是不對的。

陳永康指出，內政部公布領海基線，所有外離島並沒有涵蓋在內，但有一點很重要，太平島沒有公布領海基線，另外黃岩島公布了領海基線，黃岩島又叫做民主礁，在菲律賓西邊。中共跟菲律賓在那邊相互較勁，爭取黃岩島的主導權時，我方沒有發言，這是真正的主權漠視。

國防部 主權

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