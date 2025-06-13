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視導反恐訓練 賴總統：警察是全社會防衛韌性重要基石

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統13日上午前往桃園視導「內政部警政署反恐訓練中心」，感謝警察同仁積極投入各項反恐演習的精進訓練。他指出，警察同仁正是全社會防衛韌性重要的基石，少了大家的投入與付出，就不可能完成這項任務，也難以捍衛社會秩序與關鍵基礎設施。

包括內政部次長馬士元、警政署長張榮興、保一總隊總隊長張國雄等，皆出席活動。賴總統抵達後，首先參觀反恐訓練中心各項設施，隨後視導戰傷救護、輪式裝甲車攻堅演練、高風險搜索逮捕及管狀空間反劫持演習，並聽取特勤武器裝備介紹。

賴總統致詞時說，首先感謝所有演習同仁在炎熱天氣下的辛苦操演，並提醒大家，無論是在執勤或是訓練，都別忘了補充水分、注意安全。越精實的平時訓練，在關鍵時刻越能派上用場。維安特勤隊的格言是「餘皆牧犬，吾為兇狼」，從剛才的操演看來，可以說是一點都沒錯。

賴總統指出，維安特勤隊是國內首屈一指的重要編組，訓練相當精實，除了執行反恐攻擊與重大刑案攻堅及圍捕等任務，也負責反暴力、反破壞、反劫持及反劫機、船等特殊任務，非常重要。「警政署保一總隊反恐訓練中心」也是為了強化台灣反恐能力所興建的重要設施，營區的後續改建、以及增設靶場等工程，政府一定會全力支持，也請警政署務必如期如質完工。

賴總統提到，剛才看到許多逼真的訓練場所，以及不同單位的同仁正在訓練。這些設施和訓練都是為了持續強化社會治安、守護國家安全必要的付出，更是確保警察同仁的執勤安全，他要感謝大家努力精進訓練。

賴總統表示，近年來面對國際局勢日益複雜，以及氣候變遷、灰色地帶侵擾等挑戰，需要結合各方力量推動臺灣的全社會防衛韌性，降低各種天災與事故對社會造成的影響。警察同仁正是全社會防衛韌性重要的基石，少了大家的投入與付出，就不可能完成這項任務，也難以捍衛社會秩序與關鍵基礎設施。

賴總統強調，任何的演習都不希望真實事件發生，但越是積極準備，不僅能讓國人感受到安全，台灣也越有能力因應各項挑戰。相信憑大家精實的訓練、優良的表現，一定可以達成各項任務，捍衛社會治安，確保國人的生命財產安全。

警察 演習 反恐

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