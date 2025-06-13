軍人加薪行政院反對 馬文君呼籲國防部長顧立雄護軍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立法院表決通過「軍人待遇條例」第5條修正案，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元。圖／聯合報系資料照片
立法院表決通過「軍人待遇條例」第5條修正案，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀通過「軍人待遇條例」，志願役人員加給可望提升至3萬元，引起基層官兵熱烈反應。不過行政院表態將提出憲法救濟。立委馬文君批評，行政院作法無異打擊士氣，她呼籲國防部長顧立雄「別做附和者」。

立委馬文君表示，法案通過當下，軍中許多弟兄激動歡呼，感受到國家重視與肯定，這是官兵們期盼已久的待遇改革。然而令人遺憾的是，行政院卻在第一時間表態「絕對會提出憲法救濟」，形同啟動覆議或釋憲程序，直接阻擋軍人加薪。

馬文君指出，行政部門不應再以「預算不足」為由拖延加薪，未來國防預算將提高至GDP的3%以上，總額將增加數千億元，而軍人加薪僅占其中不到一成，是完全可以負擔的項目。

她進一步指出，軍隊擁有最先進的武器裝備，卻無足夠人力操作與維持，將使整體國防失衡。她強調，提升軍人福利與待遇，是國防戰力最基本也最迫切的部分，唯有讓軍人相信自己被重視，才能真正提升服役意願與部隊凝聚力。

馬文君強調，顧部長作為國軍的大家長，其發言與立場對軍中士氣有決定性影響。她呼籲顧立雄部長與政府高層、行政院及相關部會多溝通討論，替國軍弟兄爭取更好福利待遇。

馬文君 軍人 國防部

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