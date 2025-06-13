卓揆批在野「不讓武器更新」 馬文君舉F-16V嗆：請積極向美催貨

行政院長卓榮泰反對立院通過幫國軍加薪案，並嗆在野黨「不要只讓國軍加薪，卻不讓武器更新」。馬文君在臉書貼文稱，她要跟卓院長報告，若真的在乎武器更新，不要為難官士兵，請積極向美方催貨。

馬文君說，空軍2019年以代號「鳳翔專案」向美國採購66架全新的F-16V（BLK70）戰機，行政院自2020年至2026年共編列2472億元預算，軍購費分年支付。

不過，馬文君也說，根據消息，此筆軍購可能出現延宕，空軍採購的新機，目前只有一架出廠，且尚在美國，美方完全沒按照先前計畫交機。

馬文君也提醒，關於F-16V，卓榮泰該知道的幾項事實：按規劃，2023年，美方先交付單、雙座戰機各一架，供空軍進行測試，美方跳票；按規劃，2024年起，美方分批交機，每批交付4至5架戰機，美方又跳票；按規劃，2026年，美方完成66架F-16V的交機，美方恐又跳票。

馬文君說，根據空軍獲得最新的戰機生產資訊，2025年底前我國只能接收到6架新機，這數字如果屬實，且美方未跳票，代表接下來一年半時間，我方將接收到60架新機，這是筆很大數字，空軍是否有這麼大規模的人物力，能在短時間接收這麼多架新戰機，將是很大挑戰。

馬文君表示，美方開了這麼多支票，卻一一跳票，已經影響到我空軍的整備，及飛行員對新機的測試，屆時交機後，是否會對空軍的戰力銜接有影響，沒人敢打包票。且進度延遲這麼多，空軍要強力向美方爭取，以符合我方的戰備急需。

馬文君說，大家都希望軍購順利，我方能得到急需的戰力守衛空域，今年的6架、明年的60架，能否順利交付，至關重要。