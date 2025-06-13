沈伯洋將提修法 放棄國籍入陸籍者免除兵役義務

位台北市民眾多年前放棄國籍，現為大陸籍，卻收到要他回台服役的公文，引發國安疑慮討論。民進黨立委沈伯洋表示，他將提出修法，免除這類案例的服兵役義務。

沈伯洋指出，假設已經取得中國的戶籍、國籍，然後又在台灣當兵，可以取得軍營內資料，這會有些國安風險，所以他將提出修法；不過，也會有些反對意見認為，如果修法通過後，大家都去想辦法取得中國戶籍，這樣就不用當兵了。但沈伯洋認為，是沒有這方面疑慮，畢竟國家安全還是至關重要。

沈伯洋表示，還有一些比較邊界案例，例如，有些台灣人並沒有取得中國戶籍，但他去中國唸書時候，念得是解放軍的學校，這樣回到台灣兵役問題該怎麼辦？他去年和國防部也研擬了一整套方案，針對念過「國防七子」等解放軍學校者，服兵役時必須有些限制。

沈伯洋說，這些案例還是台灣人、還是要服兵役，但接觸軍營內部資料、設施，必須必須被限制，這樣才能完整保全國家安全。