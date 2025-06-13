【即時短評】賴清德總統喊境外敵對勢力 還要「大陸人」返台當兵

賴清德總統定調大陸是境外敵對勢力後，兩岸對立升高，持續「獵殺」有大陸籍或居留證民眾，喪失健保等權利，同時卻催告入籍大陸役男返台當兵「盡義務」，所謂「抗中保台」做半套，反而讓軍營深陷國安疑慮「門戶洞開」。

陸委會鎖定入籍大陸民眾，以台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）廢止台灣身分，就連健保、補助、當公務員等衍生的權利通通不能用，如最近教師張立齊因持有大陸「定居證」，陸委會堅定開鍘。

荒謬的是，權利喪失之際，這些被賴清德視作「境外敵對勢力」國民的大陸籍民眾，同樣也因兩岸條例，無法免除應負的兵役義務，過時的法令已多次被外界質疑，但陸委會主委邱垂正卻曾公開稱，這是為了避免有人轉換兩岸身分逃避兵役。

為了不給「閃兵」，這些人在台沒戶籍竟得當兵，入營但無健保，根本是黑戶，如今兩岸局勢緊張，更有人憂服役完再回對岸，會被當「叛國」抓走，處在兩岸都不是人的風口浪尖。

一直以來，我國對進入軍營或是拍攝營區等重重管制，內政部頒布的「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」更明定軍事國防等地區，要排除大陸籍民眾，這些在台被廢止戶籍的「大陸人」，長期在大陸生活，一心向著、甚至認同中共政權，服兵役後，豈不是「直搗黃龍」？

若以人權考量，這些「大陸人」回台服役期間，難保不會被貼標籤，長官立場該如何帶兵，軍中同袍能否真誠相待，加上執政黨對大陸抱持敵對態度，他們在台處境恐怕只會愈顯艱困。

矛盾的是，賴清德今年拋出5大國安及統戰威脅、17項因應策略，喊話國人團結抵抗分化，但想要保密防諜，未與時俱進的兩岸條例卻讓「門戶洞開」，民進黨所謂的「國家安全」，恐怕又只是一件國王的新衣。