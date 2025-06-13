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獨／「大陸人」被要求當台灣兵 北市列管就有9例

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
男入大陸籍還被要求返台當兵，北市歷年列管9例。圖為役男集合情況。本報系資料照片
男入大陸籍還被要求返台當兵，北市歷年列管9例。圖為役男集合情況。本報系資料照片

北市民眾多年前放棄國籍，現為大陸籍，卻收到要他回台服役的公文，議員直呼國安安全很重要。北市兵役局說，這是中央法令，全國役男一體適用，歷年列管共9例，如可免除義務，可能會有人用這種方式逃兵。

北市兵役局統計，北市9例中，2人移送、3人讀書、1人完成體檢等待當兵，包含3人辦理催告中。

國民黨北市議員林杏兒日前接獲陳情，民眾A先生的姪子已放棄中華民國國籍，卻收到北投區公所公文通知要服兵役。她問兵役局，得到該案是依循兵役法第1條、台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1第2項但書辦理，「不因除戶而喪失服兵役的義務，意即你只要在台灣有一天的身分，就是要服兵役。」

她說，北市兵役局列管就有9例，外縣市也一定會有如此個案，難保這些人若全回台服兵役，我們軍事基地等機密恐將會被得知並帶回大陸，「台灣或外國人都不能拍攝軍事基地，為何共產黨員可以進到營區？」不禁質疑有多少共產黨員曾在台灣服役。

林杏兒批，政府要國人服兵役，目的是有保衛國家的義務。然而，這些列管個案不是台灣人，怎麼會對台灣有向心力？尤其賴清德總統將中國大陸定義是「境外敵對勢力」，政府此舉相當矛盾，稱是為了兵役的公平性，但她認為國安安全更重要，若發現個案是共產黨員，就不可以要他回台灣當兵。

北市兵役局副局長林春來回應，台灣與大陸的關係比較特殊，「台灣地區與大陸地區人民關係條例」提到台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，所以一旦查到就會被廢止台灣的戶籍，但若因此被廢止戶籍，依法所負的兵役義務不會因而消失或免除。

他說，這是中央統一的法令規定，全國與A先生姪子相同情況的役男都一體適用，北市歷年至今列管9例。

林春來指出，如果廢止戶籍可免除義務，役男可能就會用這種方式來逃兵，因此基於兵役公平，中央規範上述役男仍應負服兵役的義務，不然役男恐會仿效到大陸設戶籍或領大陸護照，這樣就可以不當兵，會違反兵役公平。

他說，若未回台服兵役，政府將以妨害兵役移送法辦，法院傳喚不到人，就會發布通緝；移送理由將視徵兵處理程序辦理階段而異，例如區公所送達徵集令後，但役男未依徵集令指定的時間、地點報到服役來履行完成兵役義務，政府就會以徵集不到移送。

北市民眾A先生去年接到北投區公所公文，要他放棄中華民國籍、現為中國大陸籍的姪子返台服兵役，相關單位稱依法辦理，若沒服役恐被通緝。圖／A先生提供
北市民眾A先生去年接到北投區公所公文，要他放棄中華民國籍、現為中國大陸籍的姪子返台服兵役，相關單位稱依法辦理，若沒服役恐被通緝。圖／A先生提供

役男 北市 兵役

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