快訊

國家級警報響！ 屏東縣、高雄市遭大雷雨開炸 示警區域曝

AI糗輸！ChatGPT下西洋棋「1步錯步步錯」 慘敗48年前遊戲主機

人口爆炸極限？聯合國預測2050年全球人口增加速度減緩

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／荒謬！入大陸籍還要當台灣兵 親友憂回對岸被當「叛國」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
男入大陸籍還被要求返台當兵，北市歷年列管9例。圖為役男集合情況。本報資料照片
男入大陸籍還被要求返台當兵，北市歷年列管9例。圖為役男集合情況。本報資料照片

北市民眾去年先後接到區公所電話與公文，要放棄中華民國籍、現為中國大陸籍的姪子3個月內返台服兵役，相關單位稱依法辦理，若沒服役恐被通緝。他直呼「很荒謬」，憂心不論姪子當幾天兵，返陸後就會被當「叛國」抓走。

北市一位A先生表示，兄嫂婚後育有一子，一家人在大陸長居迄今超過30年，往年都會回台探親，例如農曆過年，但也非每年都回來。姪子1998年出生，當時在台報戶口且領有台灣身分證，直至2016年已放棄中華民國國籍，疫情到現在都沒有再回台灣。

北投區公所去年12月發文指出，A先生姪子為列管役男，現年兵役年齡為26歲，因於大陸地區設有戶籍，進而喪失台灣地區人民身分，惟按兵役法第1條規定，仍有兵役義務，請於3個月內前返國接受徵兵處理。

A先生說，哥哥父子倆戶籍曾寄在他家，因此自己常收到他們的相關文件或電話。去年上半年北投區公所兵役課來電，告知姪子要當兵一事，他聽聞相當生氣，不解姪子早就放棄中華民國國籍，為何政府要在姪子25歲時才找他去當兵，後續公所也沒再聯繫談此事。

A先生收到這份通知姪子服兵役的公文後，再問公所兵役課，對方稱法令就是如此規定，是北市兵役局要公所發文，另建議可找北市兵役局或國防部詢問。他向兩單位表明來龍去脈，卻得到同樣答案，對方依法辦事也都沒輒，但後續可能被通緝。

「你叫一個拿中華人民共和國護照的人回來當兵，有可能嗎？」他直言，不論姪子當幾天兵，會因對國家沒有忠誠度，返陸後就被當作叛國抓走，也不希望姪子才26歲就背一條通緝在身上。

A先生提2點質疑，一是哥哥2016年回台幫他兒子主動放棄國籍後，經海基會行文至海協會，才去辦理中華人民共和國的國籍申請，而非如該公文所指是因在大陸地區申報戶籍，2016年遭戶政機關廢止台灣地區戶籍登記。

他認為，當時在台申請放棄時，若有兵役問題，政府應要不許可或告知，為何沒人提醒？政府接受國人放棄國籍後，就不能叫他回來當兵。

A先生說，第二是姪子未在台灣受教育，並無任何學籍資料，以台灣的資料而言他並未讀書，為何政府沒有於他18歲後，寄送徵兵體檢通知單給他？而是等到他25歲、26歲才要他來服兵役？

北市兵役局副局長林春來表示，國籍法第12條規定接近役男年紀，不許可喪失國籍，但兩岸關係特殊，大陸地區沒有許可放棄國籍與否的問題，依照台灣地區與大陸地區人民關係條例，即使在台被廢止戶籍，役政單位仍會通知當事人回台當兵。

林春來說，兵役局待收到內政部公文後，會清查並主動通知役男要當兵。役男可在國外、大陸地區念書，但有最高年限，例如大學是24歲，役政單位於當事人25歲開始清查，確認畢業後是否繼續進修，若無就得返台完成兵役，碩士年限則是27歲、博士30歲。

北市民眾A先生去年接到北投區公所公文，要他放棄中華民國籍、現為中國大陸籍的姪子返台服兵役，相關單位稱依法辦理，若沒服役恐被通緝。圖／A先生提供
北市民眾A先生去年接到北投區公所公文，要他放棄中華民國籍、現為中國大陸籍的姪子返台服兵役，相關單位稱依法辦理，若沒服役恐被通緝。圖／A先生提供

姪子 國籍 兵役

延伸閱讀

監察院通過彈劾謝宜容 勞動部發聲：將配合調查

桃園老牌營造商爆財務危機 市府清查憂有未爆彈

桃園老牌營造廠營運陷困境 北市3工程停工

日月光中壢廠炸排骨出現「活蛆」 衛生局已稽查發現缺失

相關新聞

獨／荒謬！入大陸籍還要當台灣兵 親友憂回對岸被當「叛國」

北市民眾去年先後接到區公所電話與公文，要放棄中華民國籍、現為中國大陸籍的姪子3個月內返台服兵役，相關單位稱依法辦理，若沒...

獨／「大陸人」被要求當台灣兵 北市列管就有9例

北市民眾多年前放棄國籍，現為大陸籍，卻收到要他回台服役的公文，議員直呼國安安全很重要。北市兵役局說，這是中央法令，全國役...

讓台灣難打！美海軍定期舉行全球兵推 聚焦遠程火力、傳統海上拒止

「讓台灣難打」已成美國國務院及軍方共識，海軍代理作戰部長基爾比昨天指出，海軍研究嚇阻中共攻台的方式已久，包括舉行系列全球...

【即時短評】賴清德總統喊境外敵對勢力 還要「大陸人」返台當兵

賴清德總統定調大陸是境外敵對勢力後，兩岸對立升高，持續「獵殺」有大陸籍或居留證民眾，喪失健保等權利，同時卻催告入籍大陸役...

攻台先占澎湖？國安高層不服的漢光兵推 美軍竟認同

12年前的國軍漢光兵推，那兩位陸軍上校模擬共軍攻台前曾輕易拿下澎湖當前進基地，再一舉跨海登陸林口。被威脅防衛軍、當年的副總長李喜明曾前往攻擊軍席位關切，何必這麼打？ 他們可能沒想到15年後的今天，美軍中校柯格的學術文章及剛落幕的台海兵推，也都主張澎湖是共軍攻台行動中的陸航武裝直升機武直-10的中繼點，必須優先奪取，並當作前進基地。

【專家之眼】直議突破島鏈獲取制海權之迷思

最近中共解放軍海軍山東艦航艦編隊與遼寧艦航艦編隊，同時在第一島鏈與第二島鏈間之海域現身，並且展開相關演訓活動。許多軍事名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。