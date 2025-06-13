獨／荒謬！入大陸籍還要當台灣兵 親友憂回對岸被當「叛國」

北市民眾去年先後接到區公所電話與公文，要放棄中華民國籍、現為中國大陸籍的姪子3個月內返台服兵役，相關單位稱依法辦理，若沒服役恐被通緝。他直呼「很荒謬」，憂心不論姪子當幾天兵，返陸後就會被當「叛國」抓走。

北市一位A先生表示，兄嫂婚後育有一子，一家人在大陸長居迄今超過30年，往年都會回台探親，例如農曆過年，但也非每年都回來。姪子1998年出生，當時在台報戶口且領有台灣身分證，直至2016年已放棄中華民國國籍，疫情到現在都沒有再回台灣。

北投區公所去年12月發文指出，A先生姪子為列管役男，現年兵役年齡為26歲，因於大陸地區設有戶籍，進而喪失台灣地區人民身分，惟按兵役法第1條規定，仍有兵役義務，請於3個月內前返國接受徵兵處理。

A先生說，哥哥父子倆戶籍曾寄在他家，因此自己常收到他們的相關文件或電話。去年上半年北投區公所兵役課來電，告知姪子要當兵一事，他聽聞相當生氣，不解姪子早就放棄中華民國國籍，為何政府要在姪子25歲時才找他去當兵，後續公所也沒再聯繫談此事。

A先生收到這份通知姪子服兵役的公文後，再問公所兵役課，對方稱法令就是如此規定，是北市兵役局要公所發文，另建議可找北市兵役局或國防部詢問。他向兩單位表明來龍去脈，卻得到同樣答案，對方依法辦事也都沒輒，但後續可能被通緝。

「你叫一個拿中華人民共和國護照的人回來當兵，有可能嗎？」他直言，不論姪子當幾天兵，會因對國家沒有忠誠度，返陸後就被當作叛國抓走，也不希望姪子才26歲就背一條通緝在身上。

A先生提2點質疑，一是哥哥2016年回台幫他兒子主動放棄國籍後，經海基會行文至海協會，才去辦理中華人民共和國的國籍申請，而非如該公文所指是因在大陸地區申報戶籍，2016年遭戶政機關廢止台灣地區戶籍登記。

他認為，當時在台申請放棄時，若有兵役問題，政府應要不許可或告知，為何沒人提醒？政府接受國人放棄國籍後，就不能叫他回來當兵。

A先生說，第二是姪子未在台灣受教育，並無任何學籍資料，以台灣的資料而言他並未讀書，為何政府沒有於他18歲後，寄送徵兵體檢通知單給他？而是等到他25歲、26歲才要他來服兵役？

北市兵役局副局長林春來表示，國籍法第12條規定接近役男年紀，不許可喪失國籍，但兩岸關係特殊，大陸地區沒有許可放棄國籍與否的問題，依照台灣地區與大陸地區人民關係條例，即使在台被廢止戶籍，役政單位仍會通知當事人回台當兵。